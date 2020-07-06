育碧公布大逃杀游戏《超猎城市》，玩家不仅能捡枪还可捡技能

虽然大逃杀类游戏的关注度已经大不如前，但《堡垒之夜》《使命召唤 战区》等「吃鸡类」游戏的火爆还是证明了这个市场的商机。





育碧最近也推出了旗下首款吃鸡游戏，这款名为《超猎城市》的快节奏都市巷战类 FPS 游戏采用免费下载 + 内购的运营策略，背景是在 2054 年的遥远未来，100 位竞争者将降落在虚拟都市「新阿卡迪亚」展开厮杀，伴随着不断「崩塌」的城市，存活到最后或戴上王冠并保持 45 秒的玩家即可获得胜利。









和其他大逃杀类游戏一样，玩家在降落到战场后需要通过拾取武器等装备来提升自己的战斗力，但稍有不同的是《超猎城市》里的玩家还可以拾取各种不同的「特殊能力」来提高游戏的不确定性，例如「传送」「砸地」「治疗」「墙体」等技能。









育碧称《超猎都市》在诸多方面改变了大逃杀类游戏的基本玩法并加以创新，例如不可预知的「崩塌」会将新阿卡迪亚的地图分解成不同的格局，独特的「回响」机制将令玩家在倒地后仍然可以在游戏中活动。





当《超猎都市》的比赛进入尾声，王冠将会在地图上出现，终极决战阶段也就此启动。而玩家有两种方式来获得最终的胜利：戴上王冠并保持 45 秒或是成为比赛中唯一存活的玩家或小队。













「我们通过精简体验来专注于游戏乐趣和强度，构建了一种非常独特和新鲜的东西。我们非常高兴能够让玩家尝试游戏并听听他们的想法，」育碧蒙特利尔工作室《超猎都市》资深制作人 Graeme Jennings 说道，「而这还仅仅只是开始，《超猎都市》是一个不断成长的世界，我们的玩家将见证它的诞生。」





《超猎都市》目前处于封测阶段，育碧暂未公布正式版的上线日期。