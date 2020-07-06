早高FENG：OPPO宣布参与英国SA网络搭建/国产“天玥”计算机在沈阳成功下线

▎微软开始给更多用户推送新版 Edge





今年 1 月，微软宣布 Chromium Edge 将取代经典的 Edge，后者使用微软自己的 EdgeHTML 来渲染页面，最近微软开始向 Windows 10 PC 的用户推送新的浏览器。微软已经证实，作为该公司今年早些时候概述的 Edge 替代战略计划的一部分，新的 Edge 浏览器现在正在通过 Windows 10 上的 Windows Update 更广泛地提供。运行 Windows 10 的消费者、教育和企业版将自动更新到基于 Chromium 的 Microsoft Edge。





▎伯克希尔 100 亿美元收购天然气资产





据新浪美股消息，，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司正斥资 40 亿美元收购道明尼能源公司（Dominion Energy）的天然气资产。包括承担债务在内，这笔交易总额近 100 亿美元。这是自今年 3 月冠状病毒大流行和随后的市场崩溃以来，伯克希尔哈撒韦公司的首次大规模收购。对道明尼能源来说，这一举措只是它转型成一家专注于风能、太阳能和天然气等清洁能源生产的受监管的公用事业公司所采取的一系列措施之一。





▎OPPO 宣布参与英国 SA 网络搭建





网易科技指出，OPPO 今日宣布与沃达丰（Vodafone）和爱立信（Ericsson）合作，参与完成英国首个 5G SA 网络，并提供首个 5G SA 网络切片服务。这一全新网络在英国考文垂大学搭建，并采用了搭载高通骁龙65移动平台以及联发科技天玑 1000 系列移动平台的 OPPO 5G 手机。5G 分为 NSA（非独立组网）与 SA（独立组网）两种模式，其中 SA 指的就是采用 5G 基站与 5G 核心网的独立组网架构。由于 SA 是未来 5G 网络架构的必然发展方向，全球主要运营商目前都在积极推进 5G SA 网络的部署。





▎国产“天玥”计算机在沈阳成功下线





近日，辽宁省首台搭载麒麟操作系统和国产 CPU 的 “天玥”全国产计算机下线仪式举办。“天玥”计算机是从国产芯片、操作系统等全部核心元器件完全自研的纯国产计算机，从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护全程可控。由中国航天科工集团第二研究院 706 所自主研发并委托国营沈阳辽声无线电厂生产。天玥”计算机搭载的麒麟操作系统是麒麟软件有限公司旗下产品，操作系统产品可支持飞腾、龙芯、鲲鹏、海光、兆芯、申威六大国产 CPU 平台。



