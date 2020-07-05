官方确认iQOO Z1x 5G搭载骁龙765G芯片

iQOO 品牌是去年 4 月推出的，到目前为止，所有已推出的 iQOO 智能手机均搭载骁龙 8XX 系列旗舰芯片组。





这家中国厂商现在正加紧准备推出 iQOO Z1x，这是其第一款采用非旗舰芯片组的中档手机，计划于 7 月 9 日首次亮相。各种报道称，iQOO Z1x 将配备骁龙 765G 移动平台。近日，该公司也正式确认了这一消息。





骁龙 765G 芯片将为 iQOO Z1x 提供 NA/NSA 双模 5G 支持，也有望成为最便宜的 iQOO 手机。因此，它的价格很可能低于 2,000 元。





该公司已经透露，iQOO Z1x 5G 将具有 120Hz 刷新率屏幕，内置 5,000mAh 电池，并提供 33W 快速充电支持。新的渲染图也已出现，渲染图显示，该手机将提供黑色，蓝色和白色等配色。





报道显示，iQOO Z1x 5G 配备了一块具有打孔设计的 6.57 英寸 IPS LCD 屏。具有侧面指纹，搭载基于 iQOO UI 的 Android 10 操作系统。



