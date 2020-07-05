5.4英寸iPhone 12机模现身：对比iPhone 7和初代SE尺寸

基于曝光图打造的 iPhone 12 机模已经开始在网上流通了。外媒 MacRumors 用户 iZac 就对传闻中的 5.4 英寸 iPhone 12 与初代 iPhone SE 以及 iPhone 7 进行了尺寸上的对比。





传闻苹果今年将会推出 4 款新 iPhone，其中 5.4 英寸是尺寸最小的一款机型，如果苹果真的推出这个尺寸的新机的话，无疑会引起市场很大的回响，毕竟 5.4 英寸的机身对于仍希望获得较好单手握持感的用户来说还是相对友好的。而另外两个尺寸-6.1 和 6.7 英寸的新机，就很难谈单手操作的体验了。





iZac 发现，传闻中的 5.4 英寸 iPhone 比初代 iPhone SE 宽约 6mm，比 iPhone 7 窄约 3mm。iZac 还估计即将推出的 5.4 英寸 iPhone 12 会比 SE 厚约 1 毫米。





对于喜欢单手握持的朋友来说，5.4 英寸也可以算一个选择？



