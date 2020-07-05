5.4英寸iPhone 12机模现身：对比iPhone 7和初代SE尺寸

乔纳森森森 发表于: 07-05 17:57:41
来自 威锋网页版
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5.4英寸还是勉强可以单手操作的。

基于曝光图打造的 iPhone 12 机模已经开始在网上流通了。外媒 MacRumors 用户 iZac 就对传闻中的 5.4 英寸 iPhone 12 与初代 iPhone SE 以及 iPhone 7 进行了尺寸上的对比。

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传闻苹果今年将会推出 4 款新 iPhone，其中 5.4 英寸是尺寸最小的一款机型，如果苹果真的推出这个尺寸的新机的话，无疑会引起市场很大的回响，毕竟 5.4 英寸的机身对于仍希望获得较好单手握持感的用户来说还是相对友好的。而另外两个尺寸-6.1 和 6.7 英寸的新机，就很难谈单手操作的体验了。

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iZac 发现，传闻中的 5.4 英寸 iPhone 比初代 iPhone SE 宽约 6mm，比 iPhone 7 窄约 3mm。iZac 还估计即将推出的 5.4 英寸 iPhone 12 会比 SE 厚约 1 毫米。

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对于喜欢单手握持的朋友来说，5.4 英寸也可以算一个选择？


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健身肌霸
沙发

优秀 弄个这个玩玩

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
詹黄氏海味补品
板凳

跟初代SE一样大小就完美了。

1小时前
来自 iPhone 11
查看5条回复
kelude008
地板
引用 @詹黄氏海味补品 的回复

跟初代SE一样大小就完美了。

这个世界没有完美
1小时前
来自 威锋网页版
老添
4 楼
引用 @詹黄氏海味补品 的回复

跟初代SE一样大小就完美了。

我更加願意這個尺寸搭載Pro版的配置😂

50分钟前
来自 iPhone 11 Pro
詹黄氏海味补品
5 楼
引用 @老添 的回复

我更加願意這個尺寸搭載Pro版的配置😂

以前我也是这样的，现在觉得没必要，我不玩游戏。

49分钟前
来自 iPhone 11
fantasy8800
6 楼

续航不知道5.4能有什么表现

47分钟前
来自 iPhone 11 Pro
老添
7 楼
引用 @詹黄氏海味补品 的回复

以前我也是这样的，现在觉得没必要，我不玩游戏。

遊戲倒不擔心，哪怕A12還能用兩三年，主要是拍攝系統😂

46分钟前
来自 iPhone 11 Pro
詹黄氏海味补品
8 楼
引用 @老添 的回复

遊戲倒不擔心，哪怕A12還能用兩三年，主要是拍攝系統😂

XR单摄对于我来说都够了

45分钟前
来自 iPhone 11
美味基佬
9 楼

我也喜欢单手握持 但是我的尺寸通常单手握持不住

40分钟前
来自 iPhone XS Max
Xuan_轩
10 楼

IT新闻也用这个？是一个人吗？

34分钟前
来自 iPhone 6S Plus