iOS 14这四大功能是不是用户期待多年的呢？

乔纳森森森 发表于: 07-05 14:06:27
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虽然不是大功能，但或多或少能改善体验。

iOS 14 可能不是我们所见过的最大的iOS更新，但是它的确提供了粉丝多年来一直想要的某些功能。接下来我们就来看看在 iOS 14 中，用户期待多年的四大功能。

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重新设计的主屏幕


iOS 中的小部件通常运行良好，但在 iOS 13 及更早版本中，它们被锁定在主屏幕左侧的“今日”视图中。 在 iOS 14 中，今日视图仍然保留，但现在也可以将小部件放置在主屏幕上。

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可以说，这是自 iPhone 首次推出以来，苹果对主屏幕及其常规应用所做的最大改变。近年来，用户一直在寻求可放置在任何地方的小部件，现在它终于在 iOS 14 上到来了。


画中画


画中画功能虽然不是什么新鲜的功能，但是几乎在每一版 iOS 的愿望清单上，都可以看到这一诉求。我们在电话上查找其他内容时无法继续查看视频，这是糟糕的用户体验。


但是在 iOS 14 中，苹果扩展了对画中画的支持。只要 iPhone 屏幕足够大，就可以在屏幕上其它任何地方播放视频。


来电和 Siri 不会占据整个屏幕


在 iOS 13 及更早版本中，没有什么事情会打扰我们在屏幕上所做的一切，但是来电和 Siri 请求是会产生影响的。在 iOS 14 中，来电将在屏幕顶部显示，可以进行拒绝，接听或忽略等操作。

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另一方面，Siri 在屏幕底部也会显示为一个小圆圈，而不是覆盖所有内容。


选择默认应用


现在 iOS 14 用户可以选择他们喜欢的任何 Web 浏览器和电子邮件应用了。但是在 iOS 13 中，并不能实现。


在 iOS 14 中，用户可以像在 Mac 上一样在 iPhone 上至少为浏览器和邮件应用选择默认应用了。

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美味基佬
沙发

噢 如果 我是说如果 能够改一改这该死的翻译腔的话 我一定会替隔壁邻居的汤姆猫感谢你的

5小时前
来自 iPhone XS Max
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SUB_MIST
板凳
siri太大了，改小一点吧
5小时前
来自 威锋网页版
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纪金梁
地板
引用 @美味基佬 的回复

噢 如果 我是说如果 能够改一改这该死的翻译腔的话 我一定会替隔壁邻居的汤姆猫感谢你的

哈哈哈哈哈

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
小稀西
4 楼
引用 @SUB_MIST 的回复
siri太大了，改小一点吧

一样，好丑

4小时前
来自 iPhone XS Max
宝塔镇X妖
5 楼

只不过是吧当年的越狱插件改成官方的而已

4小时前
来自 iPhone 6S
宅一生
6 楼
boring news .
4小时前
来自 威锋网页版
乔布斯在此
7 楼

已经退回13了

4小时前
来自 iPhone 7
四皇红发登场
8 楼

怎么改选默认应用

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
黑色的承诺
9 楼

还有五笔，不知道什么时候可以加入小鹤音形

2小时前
来自 iPhone XS Max
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无人爱
10 楼
引用 @黑色的承诺 的回复

还有五笔，不知道什么时候可以加入小鹤音形

不会加五笔的
2小时前
来自 威锋网页版