Galaxy Note20或成系列有史以来最贵

乔纳森森森 发表于: 07-05 11:18:27
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今年5G旗舰手机都不便宜。

三星将在下个月发布 Galaxy Note20 系列，这些新手机将包含新功能，包括更强大的处理器，改进的摄像头以及具有高刷新率的屏幕。不过，随着 5G 模块的加入，其价格也将会变得水涨船高。

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根据 Twitter 用户@Ricciolo1的爆料，Galaxy Note20 系列将是有史以来最昂贵的（Galaxy）Note 系列机型。


考虑到 Galaxy Note10 发布时的价格为 950 美元，因此 Note20 的起售价很可能为 999 美元（约 7058 元）或更高。而几天前泄露的 Galaxy Note20 Ultra 应该会以更高的价格出售。

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Galaxy Note20 系列将搭载高通公司的骁龙 865+ 处理器，考虑到搭载骁龙 865 机型的价格，预计更新处理器的价格也不会便宜。据报道，国行机型将配备新的 Exynos 992 处理器，它是 Galaxy S20 系列中 Exynos 990 的升级版。


今年的手机价格贵了不少，对此你有什么看法？

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sisemao
沙发

低端机是利润源

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
13911888
板凳

还活着？

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
日后丨再说
地板

三星“我是买屏幕送手机”！苹果“我是买系统送手机”！索尼“我是买相机送手机”！

1小时前
来自 iPhone XR
pan11103
4 楼

和我们苹果用户说这话，欠考虑吧🤪

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
美味基佬
5 楼

智商监测机

35分钟前
来自 iPhone XS Max
公為下天
6 楼
到时候iPhone12最便宜，哈哈哈。
12分钟前
来自 威锋网页版
狮子座的流星雨
7 楼

国行机型用Exynos 992不用枭龙865+看来对中国市场的表现还是非常满意的？真是不作到死不罢休呢！

11分钟前
来自 iPhone XR
shitheadjuan
8 楼

对于工作和学习偏向于note，对于社交娱乐偏向于iphone. 对于拍照摄影偏向于华为p系列。不同场合用不同手机。如果能出一台综合起来的就完美了

刚刚
来自 iPhone 11 Pro