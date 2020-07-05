Galaxy Note20或成系列有史以来最贵

三星将在下个月发布 Galaxy Note20 系列，这些新手机将包含新功能，包括更强大的处理器，改进的摄像头以及具有高刷新率的屏幕。不过，随着 5G 模块的加入，其价格也将会变得水涨船高。





根据 Twitter 用户@Ricciolo1的爆料，Galaxy Note20 系列将是有史以来最昂贵的（Galaxy）Note 系列机型。





考虑到 Galaxy Note10 发布时的价格为 950 美元，因此 Note20 的起售价很可能为 999 美元（约 7058 元）或更高。而几天前泄露的 Galaxy Note20 Ultra 应该会以更高的价格出售。





Galaxy Note20 系列将搭载高通公司的骁龙 865+ 处理器，考虑到搭载骁龙 865 机型的价格，预计更新处理器的价格也不会便宜。据报道，国行机型将配备新的 Exynos 992 处理器，它是 Galaxy S20 系列中 Exynos 990 的升级版。





今年的手机价格贵了不少，对此你有什么看法？