新爆料：台积电今年会向苹果交付8000万颗A14芯片





预计苹果将在今年晚些时候发布由台积电生产的 5nm A14 芯片组以支持 iPhone 12 系列。现在，根据 Twitter 用户@L0vetodream的新爆料，这家台湾芯片制造商将在 2020 年向苹果发货 8000 万颗 A14 芯片。





据报道，苹果今年将在其 iPhone 12 系列产品上采取重大更新。首先，这些手机将成为公司首款支持 5G 的手机。其次，预计它们将不再随机器附赠充电器和 EarPods。





新爆料显示台积电今年将为苹果生产 8000 万颗 5nm 的 A14 芯片。但这和最近的一份报告相违背，该报告显示，这家位于库比蒂诺的公司到 2020 年仅会出货 1500-2000 万部 iPhone 12 设备。





那么，如果苹果出货量不到（8000 万）一半的话，为什么还要订购这么多的 A14 芯片呢？可能是因为该公司会对新的 iPad Pro 和 ARM Mac 使用相同的芯片，或者说是 A14X。





当然，目前一切都还是未知之数。