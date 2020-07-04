三星将于明年开始生产量子点技术的OLED面板

据外媒 koreaherald 报道，三星确认将于 2021 年开始生产具有量子点技术的 OLED 面板，这将全面超越如今的 OLED 面板成为下一代的高清电视技术。





三星近期在其位于忠清南道的工厂举行了庆祝活动，首席执行官李东勋监督了第一批量子点技术 OLED 面板的制造与交付。三星 Display 的量子点显示器，使用了 OLED 及三星的量子点科技，可提供更佳的色彩表现及能源效率。





三星大型显示面板部门负责人 Choi Joo-sun 表示：“尽管发生了冠状病毒大流行，但我们与全球合作伙伴的紧密协作生态系统使我们能够按计划进行量子点技术 OLED 面板的投入。”他还说到：“我们将基于我们的先进技术和在大型液晶显示面板领域长达20年的经验，努力生产出无与伦比的量子点技术 OLED 面板。”





自 2019 年 10 月宣布其投资量子点技术 OLED 面板的计划以来，三星 Display 已部分拆除了用于生产电视 LCD 屏幕的 L8 生产线，并最近完成了量子点技术 OLED 面板生产线的无尘室建设。从开始安装 8.5 代气相沉积设备开始，三星 Display 计划在今年内完成量子点技术 OLED 面板的生产线，并于明年投入商业生产。该公司表示，将在全面生产之前进行逐步测试。





三星 Display 是三星电子的旗下子公司，该公司也已经宣布要在明年停止 LCD 面板生产，并专注于转型到量子点面板。