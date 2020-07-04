摩托罗拉Razr 5G通过3C认证：支持18W充电

有传言称，摩托罗拉将在某个时候推出支持 5G 的 Razr 手机。近日国内 3C 认证列出了一款名为 XT2071-4 型号的设备，该设备被认为是即将到来的 Razr 5G。





作为参考，2019 年的 Razr 版本的内部版本号为 XT2000-1。列表上值得注意的信息是，手机将支持 18W 充电功能。摩托罗拉初代的翻盖式折叠屏智能机内置了不可拆卸的 2510 mAh 电池，预计 5G 新机的电池容量不会发生明显的变化。





近日 5G Razr 的规格也已经曝光，包括配备一块 6.2 英寸的屏幕，4800 万的主摄像头和 2000 万的辅助镜头（可能是自拍摄像头）。预计该设备还将具有 256GB 的存储空间，并可通过 microSD 进行扩展。





不像 Razr 2019 版本那样只支持 eSIM 卡，5G 版本还会有一个 nano-SIM 卡插槽。 另一个变化是银色的配色。 预计 Razr 5G 会在 2020 年底前发布。在配置提升的同时，售价也可能较初代的 1500 美元（约 10600 RMB）更加实惠。



