曝华为即将推出显示器：三款型号涵盖高中低端

关于华为要推出自家品牌显示器的传闻不绝于耳，但华为目前尚未正式表态。但是，微博爆料用户@长安数码君再次引起了有关华为显示器的猜测。





该用户表示华为显示器即将到来，而且还补充说它们将涵盖高端，中端和低端三种型号。据悉，三个型号将在同一时间发布。





这个消息与先前的传闻相吻合，也的确指出存在三种不同的版本。据报道，华为显示器已经过一年多的测试，预计将在未来几个月内发布。





根据爆料，其中一款显示器被称为 32 英寸显示器，使用类 mini LED 背光 512 分区或者 1024 分区。当然，该显示器还将包含在华为自己的生态系统中，并具有与华为手机兼容的特殊型号。





除了显示器之外，华为可能还计划推出台式机。上个月在 3DMark 上发现了华为的型号。该型号配备了 AMD Ryzen 5 PRO 4400G CPU，该 CPU 具有 6 核 12 线程，主频在 3.7-4.3GHz 之间。该 CPU 与频率为 1800MHz 的 Vega 7 GPU 集成在一起。但是，由于缺少独立显卡，导致人们猜测这可能是外形小巧的微型台式计算机。