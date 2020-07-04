曝华为即将推出显示器：三款型号涵盖高中低端

乔纳森森森 发表于: 07-04 13:17:05
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最近入局显示器领域的厂商不少。

关于华为要推出自家品牌显示器的传闻不绝于耳，但华为目前尚未正式表态。但是，微博爆料用户@长安数码君再次引起了有关华为显示器的猜测。

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该用户表示华为显示器即将到来，而且还补充说它们将涵盖高端，中端和低端三种型号。据悉，三个型号将在同一时间发布。


这个消息与先前的传闻相吻合，也的确指出存在三种不同的版本。据报道，华为显示器已经过一年多的测试，预计将在未来几个月内发布。

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根据爆料，其中一款显示器被称为 32 英寸显示器，使用类 mini LED 背光 512 分区或者 1024 分区。当然，该显示器还将包含在华为自己的生态系统中，并具有与华为手机兼容的特殊型号。


除了显示器之外，华为可能还计划推出台式机。上个月在 3DMark 上发现了华为的型号。该型号配备了 AMD Ryzen 5 PRO 4400G CPU，该 CPU 具有 6 核 12 线程，主频在 3.7-4.3GHz 之间。该 CPU 与频率为 1800MHz 的 Vega 7 GPU 集成在一起。但是，由于缺少独立显卡，导致人们猜测这可能是外形小巧的微型台式计算机。

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卑鄙的o我
沙发
你尽管出，买了算我输
1小时前
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hanta0
板凳

matebook 漏光严重。不敢买了

59分钟前
来自 iPhone 11 Pro Max
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yulong88888
地板
引用 @hanta0 的回复

matebook 漏光严重。不敢买了

华为笔记本都敢买，服你

55分钟前
来自 iPhone 11
害羞的小天使
4 楼
引用 @yulong88888 的回复

华为笔记本都敢买，服你

一会肯定有华为水军来喷你，做好准备

41分钟前
来自 iPhone XS
yangji626
5 楼

嗯？买办？哦，HW啊，那算了

34分钟前
来自 iPhone XS
小程子是我
6 楼
引用 @hanta0 的回复

matebook 漏光严重。不敢买了

大哥，佩服你
18分钟前
来自 威锋网页版
hanta0
7 楼
引用 @小程子是我 的回复
大哥，佩服你
这不比macbook便宜嘛，屏幕是真的漏光严重
18分钟前
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hanta0
8 楼
引用 @yulong88888 的回复

华为笔记本都敢买，服你

便宜呀 哈哈哈
18分钟前
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小程子是我
9 楼
引用 @hanta0 的回复
这不比macbook便宜嘛，屏幕是真的漏光严重
你愿意花100块买个好点的东西，还是花10块钱买个垃圾smile
13分钟前
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