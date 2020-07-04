夏普Aquos R5G即将上市：售价超8000元的旗舰产品

日前夏普在台湾推出了其旗舰产品 Aquos R5G。这是该公司自今年 2 月在日本发布以来，首次在市场上推出这款机型。这款 5G 手机的售价为 34,990 新台币，约 8395 元，将提供黑色和白色，开售日期定于 7 月 6 日。





Aquos R5G 采用了独特的设计，屏幕方面采用 6.5 英寸 IPS 屏，屏幕上有两个开孔。屏幕的比例为 19.8：9，支持 120Hz 刷新率并具有 QHD+ 分辨率。顶部的水滴开孔可容纳自拍相机，底部边缘还有一个开孔，用于指纹传感器。屏幕采用大猩猩玻璃 6 的保护，该手机支持 IP68 防水等级，重量为 189g。





Aquos R5G 内部搭载最新的骁龙 865 旗舰 SoC，并配有 12GB LPDDR5RAM 和 256GB UFS 3.0 闪存。这款手机预装 Android 10，电池电量则为 3,730mAh。





在手机的背面，它采用了四摄像头布局，包括一个带有 OIS 的 1200 万像素主摄，一个 4800 万的超广角模块和一个带有 OIS 的 1200 万长焦摄像头。第四个摄像头则是 ToF 模块。





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