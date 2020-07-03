小米120W快速充电器获得3C认证：MIX系列或首发

乔纳森森森 发表于: 07-03 20:33:02
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苹果充电器：我太难了。

小米于 2019 年 3 月展示了其 100W 的 Super Charge Turbo 快速充电技术。该解决方案能够在短短 17 分钟内完全充满 4,000 mAh 的电池。现在，距离其发布已超过一年，该技术所需的 120W 充电器获得了 3C 认证。

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国家 3C 认证网站显示，型号为 MDY-12-ED 的小米 120W 电源适配器现已通过 3C 认证。首次发证日期为 6 月 28 日，制造商为小米通讯技术有限公司。


这种特定的充电器能够在以下功率输出下工作。


5V 3A

9V 3A

11V 6A

20V 4.8A

20V 6A


有网友猜测，100W 快充首发机型可能是 MIX 系列。如果 MIX 系列首发 100W 快充的话，那么这款 120W 超级快充头将是MIX新机的绝佳拍档。

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之前小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰透露，100W 快充技术已经到了可成熟量产的前期，暗示小米很快就会量产商用 100W 超级快充。




编辑于 2020-07-03 20:33:19

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冷笑的泰莱莎
沙发

120W？可以充笔记本吗？

昨天 20:43
来自 iPhone XS
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xxxboy2018
板凳
我去。明年500W快充指日可待
昨天 20:48
来自 威锋网页版
吾煌吉祥如意
地板

感觉电池要炸

昨天 21:11
来自 iPhone XS Max
南巷近海
4 楼
只要不炸 就很好！
昨天 21:18
来自 威锋网页版
贵之翔
5 楼

太厉害的我滴娘

昨天 21:19
来自 iPhone X
小西大人
6 楼

小米快充一直就是很厉害，包括无线快充

昨天 21:39
来自 iPhone XS Max
xusan201888
7 楼

不敢用

昨天 21:40
来自 iPhone 11
华铭Sean
8 楼

五福一安表示我都要被抛弃了

昨天 21:42
来自 iPad Pro 2018（12.9 inch）
丨路路丨
9 楼
引用 @冷笑的泰莱莎 的回复

120W？可以充笔记本吗？

理论上只要是PD协议的笔记本应该都可以充，悄悄告诉你，18W的充电器都能充我的笔记本

昨天 21:47
来自 iPhone X
手机锋友pzhwga7
10 楼
引用 @冷笑的泰莱莎 的回复

120W？可以充笔记本吗？

还可以充台式机

昨天 21:51
来自 iPhone XR