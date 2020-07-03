小米120W快速充电器获得3C认证：MIX系列或首发

小米于 2019 年 3 月展示了其 100W 的 Super Charge Turbo 快速充电技术。该解决方案能够在短短 17 分钟内完全充满 4,000 mAh 的电池。现在，距离其发布已超过一年，该技术所需的 120W 充电器获得了 3C 认证。





国家 3C 认证网站显示，型号为 MDY-12-ED 的小米 120W 电源适配器现已通过 3C 认证。首次发证日期为 6 月 28 日，制造商为小米通讯技术有限公司。





这种特定的充电器能够在以下功率输出下工作。





5V 3A

9V 3A

11V 6A

20V 4.8A

20V 6A





有网友猜测，100W 快充首发机型可能是 MIX 系列。如果 MIX 系列首发 100W 快充的话，那么这款 120W 超级快充头将是MIX新机的绝佳拍档。





之前小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰透露，100W 快充技术已经到了可成熟量产的前期，暗示小米很快就会量产商用 100W 超级快充。









编辑于 2020-07-03 20:33:19