郭明錤：“iPhone 12”后置摄像头将配高端镜头
乔纳森森森 发表于: 07-03 17:24:59
来自 威锋网页版
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今年iPhone的成像应该能进步再大点？
据著名分析师郭明錤称，苹果即将推出的“iPhone 12”将在后置摄像头中配备“高端”镜头阵列，以提高图像质量。
外媒 MacRumors 指出，在一份最新的研究报告中，郭明錤表示，大立光（Largan）将为苹果提供用于手机的高级相机镜头，尽管苹果在最近几年已经收到了相同的组件。
据报道，新 iPhone 今年下半年的生产已经推迟了四到六周，这将使 iPhone 的峰值出货量在八月到十月之间呈现下滑。
郭明錤没有在报告中提及延迟的原因，但是全球健康危机很可能已经造成了影响。预计苹果仍将在 9 月发布 iPhone，但有传言称某些 iPhone 型号可能要到 10 月或 11 月才能发布。
分析师的最新报告并未说明 iPhone 12 将使用哪种“高端”镜头，但在先前的报告中，他声称 6.7 英寸的 iPhone 型号将对多个后置摄像头进行改进，包括更大的传感器以捕捉更多光线以获得更好的图像质量。
预计苹果将发布配备三镜头相机的高端 6.7 和 6.1 英寸 iPhone，以及发布双镜头相机的 5.4 和 6.1 英寸 iPhone。