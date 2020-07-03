郭明錤：“iPhone 12”后置摄像头将配高端镜头

乔纳森森森 发表于: 07-03 17:24:59
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今年iPhone的成像应该能进步再大点？

据著名分析师郭明錤称，苹果即将推出的“iPhone 12”将在后置摄像头中配备“高端”镜头阵列，以提高图像质量。

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外媒 MacRumors 指出，在一份最新的研究报告中，郭明錤表示，大立光（Largan）将为苹果提供用于手机的高级相机镜头，尽管苹果在最近几年已经收到了相同的组件。


据报道，新 iPhone 今年下半年的生产已经推迟了四到六周，这将使 iPhone 的峰值出货量在八月到十月之间呈现下滑。


郭明錤没有在报告中提及延迟的原因，但是全球健康危机很可能已经造成了影响。预计苹果仍将在 9 月发布 iPhone，但有传言称某些 iPhone 型号可能要到 10 月或 11 月才能发布。

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分析师的最新报告并未说明‌ iPhone 12‌ 将使用哪种“高端”镜头，但在先前的报告中，他声称 6.7 英寸的 ‌iPhone‌ 型号将对多个后置摄像头进行改进，包括更大的传感器以捕捉更多光线以获得更好的图像质量。


预计苹果将发布配备三镜头相机的高端 6.7 和 6.1 英寸 iPhone，以及发布双镜头相机的 5.4 和 6.1 英寸 iPhone。


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冷拉登
沙发

毋庸置疑的

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
苹果库克乔布斯
板凳

过敏吃是谁

2小时前
来自 iPhone XR
神机001
地板

等5.4

2小时前
来自 iPhone XS
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夏夜耳语
4 楼

后置镜头只关心几段式凸起

2小时前
来自 iPhone 7
失败的大思想者
5 楼
引用 @神机001 的回复

等5.4

我也是喜欢小屏

2小时前
来自 iPhone X
iPhoneVS小灵通
6 楼

别吹些花里胡哨的，直接整个单反镜头位置

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
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qq675777552
7 楼
引用 @神机001 的回复

等5.4

我也是

2小时前
来自 iPhone X
你也有今天呐
8 楼

预测？怎么看都像和供应链企业有关系

1小时前
来自 iPhone XS Max
iPhone玩机达人
9 楼

1200w就吊打一众五千万，期待新摄像头

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
耀文
10 楼
引用 @iPhoneVS小灵通 的回复

别吹些花里胡哨的，直接整个单反镜头位置

有道理，整个全幅感光。还可以卖镜头。

1小时前
来自 iPhone 8 Plus