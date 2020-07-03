摩托罗拉One Fusion悄然发布：骁龙710+后置四摄

摩托罗拉 One Fusion 已经悄然发布，此前摩托罗拉还发布了 One Fusion+。





摩托罗拉 One Fusion 配备了一块分辨率为 HD+ 的水滴屏。屏幕尺寸为 6.5 英寸，挖孔内的自拍相机为 800 万像素的传感器。内部则搭载 Snapdragon 710 处理器，它与 4GB RAM 和 64GB 可扩展存储配对。





手机背面采用了四个后置摄像头的布局：一个 4800 万的主传感器，一个 800 万像素的超广角传感器，一个 500 万像素的微距摄像头和一个 200 万像素的深度传感器。背面配有指纹扫描仪，侧面还有专用的 Google Assistant 按钮。





摩托罗拉 One Fusion 采用了一块 5000mAh 的电池，不过遗憾的是，官方没有提及支持快速充电。手机系统搭载 Android 10，采用 My UX（摩托罗拉的新 UI）。





这款手机已经在拉丁美洲发售，并且有绿色和蓝色两个版本。摩托罗拉表示，下个月还将在沙特阿拉伯和阿联酋出售该产品，目前摩托罗拉官方还没有公布 One Fusion 的定价。