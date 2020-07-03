摩托罗拉One Fusion悄然发布：骁龙710+后置四摄

乔纳森森森 发表于: 07-03 12:26:46
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摩托罗拉老用户举个手。

摩托罗拉 One Fusion 已经悄然发布，此前摩托罗拉还发布了 One Fusion+。

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摩托罗拉 One Fusion 配备了一块分辨率为 HD+ 的水滴屏。屏幕尺寸为 6.5 英寸，挖孔内的自拍相机为 800 万像素的传感器。内部则搭载 Snapdragon 710 处理器，它与 4GB RAM 和 64GB 可扩展存储配对。


手机背面采用了四个后置摄像头的布局：一个 4800 万的主传感器，一个 800 万像素的超广角传感器，一个 500 万像素的微距摄像头和一个 200 万像素的深度传感器。背面配有指纹扫描仪，侧面还有专用的 Google Assistant 按钮。

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摩托罗拉 One Fusion 采用了一块 5000mAh 的电池，不过遗憾的是，官方没有提及支持快速充电。手机系统搭载 Android 10，采用 My UX（摩托罗拉的新 UI）。


这款手机已经在拉丁美洲发售，并且有绿色和蓝色两个版本。摩托罗拉表示，下个月还将在沙特阿拉伯和阿联酋出售该产品，目前摩托罗拉官方还没有公布 One Fusion 的定价。

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夏夜耳语
沙发

😒

7小时前
来自 iPhone 7
Apple客服
板凳
很明显，这是4g手机了 ...
7小时前
来自 威锋网页版
别人家de
地板

这是给非洲兄弟准备的吧？

7小时前
来自 iPhone XR
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kangta888520
4 楼
引用 @别人家de 的回复

这是给非洲兄弟准备的吧？

非洲的兄弟可瞧不起这玩意

7小时前
来自 iPhone XS
仰望45度的角
5 楼
智商检测机?
6小时前
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VenenoTiger
6 楼

这个下巴吐了

6小时前
来自 iPhone XS
涛慧居
7 楼
用过摩托E398 和E2的路过
5小时前
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cybersun
8 楼
基本上没戏
5小时前
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hizhengjinhua
9 楼
这是老年机吧
5小时前
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vlovebb
10 楼
样子不错，但是有点厚
4小时前
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