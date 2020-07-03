宝马Connected应用更新：新增苹果CarKey功能

苹果公司在 WWDC 上发布了“CarKey”（汽车钥匙）这一新功能，该功能旨在将数字汽车钥匙添加到 iPhone 的“钱包”应用中，从而可以使用 iPhone 和 Apple Watch 代替物理汽车钥匙。





苹果当时表示该功能将同时在 iOS 13 和 iOS 14 上可用，第一个 CarKey 合作伙伴宝马今天在其 BMW Connected 应用程序中增加了对该功能的支持。有了 CarKey 支持，用户可以将‌ iPhone‌ 的 BMW 数字钥匙添加到 ‌iPhone‌ 的电子钱包应用中。





该功能使 ‌iPhone ‌可以用于锁定和解锁汽车，当 ‌iPhone‌ 放置在车辆的智能手机托盘中时，它也可以启动汽车。最多可与五个朋友或家人共享汽车访问权限，但有各种限制。





宝马用于 iPhone 功能的数字钥匙可与多种宝马车型一起使用，需要在 2020 年 7 月 1 日之后生产的车型，包括：1、2、3、4、5、6、8，X5，X6，X7，X5M，X6M 和 Z4。兼容的车辆将显示在应用的“车辆”标签上。





手机需要使用 iPhone XR，XS 或更新的型号，对于想要使用 Apple Watch 的用户，则需要使用 Apple Watch Series 5 或更高版本。发布 CarKey 时，宝马表示该功能需要苹果尚未发布的 iOS 13.6。