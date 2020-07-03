宝马Connected应用更新：新增苹果CarKey功能

乔纳森森森 发表于: 07-03 10:37:50
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应该还需要苹果未发布的iOS 13.6。

苹果公司在 WWDC 上发布了“CarKey”（汽车钥匙）这一新功能，该功能旨在将数字汽车钥匙添加到 iPhone 的“钱包”应用中，从而可以使用 iPhone 和 Apple Watch 代替物理汽车钥匙。

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苹果当时表示该功能将同时在 iOS 13 和 iOS 14 上可用，第一个 CarKey 合作伙伴宝马今天在其 BMW Connected 应用程序中增加了对该功能的支持。有了 CarKey 支持，用户可以将‌ iPhone‌ 的 BMW 数字钥匙添加到 ‌iPhone‌ 的电子钱包应用中。


该功能使 ‌iPhone ‌可以用于锁定和解锁汽车，当 ‌iPhone‌ 放置在车辆的智能手机托盘中时，它也可以启动汽车。最多可与五个朋友或家人共享汽车访问权限，但有各种限制。

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宝马用于 iPhone 功能的数字钥匙可与多种宝马车型一起使用，需要在 2020 年 7  月 1 日之后生产的车型，包括：1、2、3、4、5、6、8，X5，X6，X7，X5M，X6M 和 Z4。兼容的车辆将显示在应用的“车辆”标签上。


手机需要使用 iPhone XR，XS 或更新的型号，对于想要使用 Apple Watch 的用户，则需要使用 Apple Watch Series 5 或更高版本。发布 CarKey 时，宝马表示该功能需要苹果尚未发布的 iOS 13.6。

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沙发
据说2021款有火山红内饰，还有各种增减配置，传了快一个月了还没官宣
2小时前
来自 威锋网页版
Dragon龍
板凳

努力赚钱吧

2小时前
来自 iPhone XR
Kyoto1
地板

20款哭晕在厕所

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
手机锋友ba6elby
4 楼

只有7系不支持？？？

1小时前
来自 iPhone XS Max