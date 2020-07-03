早高FENG：贾跃亭个人破产重组完成/索尼公司改名为“索尼集团”

▎贾跃亭个人破产重组完成





近日贾跃亭发布公开信称，6 月 26 日，经过近一年努力，他在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效。贾跃亭在信中称：“一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。”他已经不再拥有 FF 的股权，同时完成了由一名纯粹的创业者，向以创业心态打工和用打工方式创业的转变。





▎LG 将推出可卷式屏幕手机





据 LG 公司首席执行官 Kwon Bong-seok 透露，LG 将推出一款采用可卷式屏幕的智能手机，这是一种新的外形设计，可以在需要时将显示屏横向延伸。据知情人士透露，这款未命名的可卷式智能手机显示屏据说将由京东方制造，LG 负责监督生产阶段。与可折叠显示屏相比，可卷式屏幕生产难度并不一定会很大。可折叠显示屏的折叠部分，需要承受连续的弯曲压力，而且这种压力是在小范围内施加的。虽然该公司 CEO 曾表示，2021 年初上市是目标时间表，但大多数商用产品在之前都要经过三到四次试产。





▎索尼公司改名为“索尼集团”





索尼官方宣布，在上周五的年度股东大会上，投资者们批准了将公司名称从“索尼公司”改为“索尼集团”的提议，2021 年 4 月正式生效。对于为何改名，索尼给出的解释是：“电子产品是索尼公司的起跑点，而对于这家日本蓝筹股来说，重塑品牌代表着它正努力将视频游戏、金融服务等业务与电子置于同等地位。”索尼首席执行官吉田宪一郎表示：“我们决定将公司改名为索尼集团，是因为我们希望充分利用业务组合的多样性，来促进业务的发展和演化。即将到来的变革将带领公司进入下一个新阶段。”





▎荣耀30 青春版发布：1699 元起





昨天荣耀还发布了荣耀30 青春版，整机采用玻璃机身设计，6.5 英寸的珍珠屏， 90Hz 屏幕刷新率、180Hz 触控采样率，屏占比达到 91.2%。后置搭载 4800 万像素高感光镜头+800 万像素超广角/景深二合一镜头+200 万像素超微距镜头，前置采用 1600 万像素摄像头。荣耀 30 青春版支持 SA/NSA 双模 5G，支持 6 大 5G 频段。内置 4000mAh 大容量电池，支持 22.5W 超级快充。6GB+64GB 售价 1699 元，6GB+128GB 售价 1899 元，8GB+128GB 售价 2199 元。拥有幻镜银、夏日彩虹、幻夜黑、绿野仙踪四种配色。









编辑于 2020-07-03 10:05:28