荣耀发布X10 Max 5G：1899元起的7英寸大屏

荣耀今日发布了其大屏旗舰产品荣耀X10 Max，这款手机搭载联发科天玑 800 芯片组。





荣耀X10 Max 5G 设计与屏幕





这款手机采用了与 5 月份发布的荣耀X10 类似的设计方案。包括一个矩形相机设计和略微弯曲的后背。但是，Max 并没有像荣耀X10 这样的弹出式自拍相机，而是在屏幕上采用了传统的水滴屏。Max 保留了 3.5mm 耳机插孔以及侧面指纹扫描（电源按钮）。





X10 Max 的尺寸为 174.37 x 84.91 x 8.3mm，重量为 227 克。显然，它不会成为一款单手使用的设备。





整机采用 1080p 分辨率的 7.09 英寸 IPS LCD 屏。支持 100％ DCI-P3 色域和 HDR10。它的亮度也很高，峰值亮度为 780 尼特。X10 Max 采用了 RGBW 面板，而不是传统的 RGB。





荣耀X10 Max 硬件





X10 Max 由天玑 800 5G 芯片组提供动力。用户可以选择 6GB RAM 和 8GB RAM，以及多达 128GB 的内部存储空间。





手机上的主要摄像头为 4800 万像素，还包括了 800 万的超广角和 200 万的深度传感器。前置镜头为 800 万像素。





考虑到屏幕的巨大尺寸，手机还配备了适当大小的电池。电池容量为 5000mAh，支持 22.5W 快速充电，





X10 Max 还配备了带有智能PA的双线性立体声扬声器，该手机还支持 Huawei Histen 6.1。





其它功能则包括支持 802.11 ca Wi-Fi，AGPS，Glonass，北斗和 NFC。





荣耀X10 Max 价格





X10 Max 有三种颜色，共有三种版本组合，价格如下：





6GB + 64GB – 1899 元

6GB + 128GB – 2099 元

8GB + 128GB – 2499 元





荣耀X10 Max 将于 7 月 3 日在国内所有主要的零售商处开始销售。