联发科发布智能电视新芯S900：支持8K分辨率

著名的芯片制造商联发科（MediaTek）发布了其最新的智能电视旗舰芯片-S900 芯片，支持 AI，8K 分辨率，Wi-Fi 6 等各种功能。





联发科 S900 能够将视频中的数字信号转换为适合屏幕播放的图像信号。它的解码能力使其可以显示来自各种视频文件的内容。此外，芯片优化了正在显示的视频以提高清晰度，色彩再现，对比度甚至运动补偿，包含AI则有助于提高图片质量。值得注意的是，该芯片将内置在三星 8K QLED 电视中，成为全球首款支持 Wi-Fi 6 的 8K 电视。





根据联发科的说法，S900“结合了高性能 CPU，GPU 和专用 AI 处理器单元（APU），以支持包括 AI 语音用户界面和图像质量增强在内的功能，从而使下一代智能电视能够提供大幅改进的功能，并优化用户体验。”它使用了 ARM Cortex-A73 内核的多核 CPU 和支持 8K 解码，HDR10+ 和外部图形的多核 Mali-G52 GPU。





连接方面，该芯片支持最大带宽为 48Gps 的 HDMI 2.1A，足以提供 HDR10+ 内容和以 120Hz 运行的 4K 视频或以 60Hz 运行的 8K 视频。其 AI PQ（图片质量）使用 AI 面部和场景识别等智能功能。





我们可以预期它还将带来其它显示方面的增强功能，这取决于采用该芯片的厂商如何调教。



