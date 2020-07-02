为Mini-LED设备做准备 两家供应商进入苹果供应链

有消息称，苹果将在未来 18 个月内发布带 Mini-LED 技术的 iPad Pro 和新的 Mini-LED MacBook Pro。DigiTimes 今天报道指出，台湾的臻鼎科技和 Flexium Interconnect 两家苹果前供应商，已进入其供应链，以制造用于 Mini-LED 设备的柔性印刷电路板。





据报道，两家 PCB 制造商将与韩国同行 Young Poong Electronics 竞争，以提高所需的柔性板的出货比例，拥有更好柔性板制造技术能力的厂商，将有条件获得更多的装配订单。





有传言称苹果计划在 2021 年发布带有 Mini-LED 屏和 5G 的高端 12.9 英寸 ‌iPad Pro‌。苹果原本计划在 2020 年秋季推出该设备，但随着全球健康危机的爆发，现在有多个消息来源暗示这款设备将在 2021 年发布。





苹果分析师郭明錤表示，苹果还在开发 14.1 英寸的 MacBook Pro 和 16 英寸的带有 Mini-LED 显示屏的 MacBook Pro，尽管离这些设备的发布还很遥远。





郭明錤表示 16 英寸 MacBook Pro 的 Mini-LED 版本原来计划于 2020 年秋季推出，但他没有提供苹果正在开发的 14.1 英寸型号的发布信息。最终，所有 Mini-LED 设备的工作都可能推迟到 2021 年。其中包括 16 英寸带 Mini-LED 的 MacBook Pro，现在有消息来源暗示，该设备将于 2021 年推出。



