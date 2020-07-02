小米正式发布电视大师65英寸旗舰电视：12999元

乔纳森森森 发表于: 07-02 18:10:43
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小米再次冲击高端。

今天下午，小米正式发布旗下首款搭载 OLED 面板的旗舰电视-小米电视大师 65 英寸，本次发布会采用了线上发布的形式进行。

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这款新品搭载 MTK 9650 高端电视芯片，采用 22nm 制程，四核 A73 CPU 架构+四核 Mali G52 MC1 GPU 架构+1TOPS 算力 APU。


小米电视大师 65 英寸采用四窄边全面屏设计，无缝一体成型中框工艺，呈现了极致的无边感，令屏占比高达 98.8%。同时无背光模组的设计，最薄处仅 4.6mm。支持全像素独立控光，无限接近 0 尼特绝对黑场，True 10bit 专业级色彩，专业显示器级色准 Delta E1.5，P3 广色域。

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在屏幕底部还加入了炫彩呼吸灯，能够在不同交互过程中为用户带来更多彩、更丰富的交互体验。此外，利用 OLED 自发光屏的这个特性加入了 AOD 息屏显示，目前可实现时钟显示，个性签名、天气信息以及智能设备状态显示等功能。

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小米电视大师系列搭载 AI Master 画质引擎，呈现细节栩栩如生。支持杜比视界，将源自影院的影像带入家中。声音方面，内置 9 个扬声器单元总功率达到 65W 的音响系统，支持杜比全景声。


此外，该电视还支持 1ms 瞬时响应，配备 HDMI 2.1 接口，支持动态 HDR、VRR 可变刷新率，DC 调光以及专业游戏模式。

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小米电视大师 65 英寸 OLED 售价为 12999 元，7 月 3 日早 10:00 首次开售。

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edisonye
沙发

这个价格给我一个不买LG或大法的理由呗

4小时前
来自 iPhone XS Max
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霸占你的美ii
板凳

谁买谁撒币

4小时前
来自 iPhone XS Max
琦帅86
地板

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
MacEBC
4 楼

花13k看广告就呵呵，没广告还是很香的

4小时前
来自 iPad Air 3
bySpeedMAX
5 楼

三星

4小时前
来自 iPhone XR
言叶之庭_
6 楼

同配置的大法和LG应该要20000了吧？

4小时前
来自 iPhone XS Max
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纪金梁
7 楼

OLED屏幕电视？？我小米5P刚买完怎么办

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
买奔驰吗
8 楼
引用 @言叶之庭_ 的回复

同配置的大法和LG应该要20000了吧？

同配置？一分钱一分货，内部东西不一样，还有广告
4小时前
来自 威锋网页版
pp945
9 楼

3➕32还没有5pro内存高呢

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
virjay
10 楼

什么时候上120寸

4小时前
来自 iPhone 11