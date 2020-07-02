小米正式发布电视大师65英寸旗舰电视：12999元

今天下午，小米正式发布旗下首款搭载 OLED 面板的旗舰电视-小米电视大师 65 英寸，本次发布会采用了线上发布的形式进行。





这款新品搭载 MTK 9650 高端电视芯片，采用 22nm 制程，四核 A73 CPU 架构+四核 Mali G52 MC1 GPU 架构+1TOPS 算力 APU。





小米电视大师 65 英寸采用四窄边全面屏设计，无缝一体成型中框工艺，呈现了极致的无边感，令屏占比高达 98.8%。同时无背光模组的设计，最薄处仅 4.6mm。支持全像素独立控光，无限接近 0 尼特绝对黑场，True 10bit 专业级色彩，专业显示器级色准 Delta E1.5，P3 广色域。





在屏幕底部还加入了炫彩呼吸灯，能够在不同交互过程中为用户带来更多彩、更丰富的交互体验。此外，利用 OLED 自发光屏的这个特性加入了 AOD 息屏显示，目前可实现时钟显示，个性签名、天气信息以及智能设备状态显示等功能。





小米电视大师系列搭载 AI Master 画质引擎，呈现细节栩栩如生。支持杜比视界，将源自影院的影像带入家中。声音方面，内置 9 个扬声器单元总功率达到 65W 的音响系统，支持杜比全景声。





此外，该电视还支持 1ms 瞬时响应，配备 HDMI 2.1 接口，支持动态 HDR、VRR 可变刷新率，DC 调光以及专业游戏模式。





小米电视大师 65 英寸 OLED 售价为 12999 元，7 月 3 日早 10:00 首次开售。