老干妈回应：对法院裁定不知情，腾讯也没催收过

最近闹得沸沸扬扬的腾讯起诉老干妈服务合同纠纷一案在昨天迎来反转，根据贵阳警方发布的通告来看，腾讯或许的确如老干妈此前所说的一样「被骗了」。









老干妈也在昨天通过国内媒体做出回应，表示腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈也没有与腾讯合作过。





此外，老干妈多名工作人员还表示，之前并不认识警方通报中的 3 人，这 3 人也没在老干妈工作过。有工作人员则表示，「如果承认是要承担（赔偿）责任的。」





老干妈相关负责人透露，今天公司领导正在外面处理这件事情，包括老干妈创始人陶华碧也不在厂区内。老干妈虽然收到了法院裁定书，但目前并没有执行。





昨天该事件在社交媒体上持续发酵，腾讯通过 B 站、新浪微博等平台发布了一系列「回应」，但都以调侃为主，官方正式声明暂未公布。









值得一提的是，字节跳动副总裁也在其个人头条号上谈及腾讯与老干妈的纠纷：「基础事实都没调查清楚，就可以直接启用公检法手段，竟然还成功冻结了对方1600万元！说明这家公司已经形成了用公检法打击一切不利于它的日常思维，而且简化到连调查都懒的去调查了。」





腾讯公关总监张军也在微博上对字节跳动副总裁的这番言论进行「回击」，称：「知识储备不足，记性还不好，这可咋整 」，同时还晒出字节跳动此前对某企业申请财产保全冻结的民事判定书。









前情提要：《腾讯状告老干妈剧情迎来反转，腾讯真的被骗了》





编辑于 2020-07-02 14:53:19