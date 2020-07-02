老干妈回应：对法院裁定不知情，腾讯也没催收过

MarcusKei 发表于: 07-02 14:10:09
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另一边腾讯还在卖「傻白甜」的人设...

最近闹得沸沸扬扬的腾讯起诉老干妈服务合同纠纷一案在昨天迎来反转，根据贵阳警方发布的通告来看，腾讯或许的确如老干妈此前所说的一样「被骗了」。


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老干妈也在昨天通过国内媒体做出回应表示腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈也没有与腾讯合作过。


此外，老干妈多名工作人员还表示，之前并不认识警方通报中的 3 人，这 3 人也没在老干妈工作过。有工作人员则表示，「如果承认是要承担（赔偿）责任的。」


老干妈相关负责人透露，今天公司领导正在外面处理这件事情，包括老干妈创始人陶华碧也不在厂区内。老干妈虽然收到了法院裁定书，但目前并没有执行。


昨天该事件在社交媒体上持续发酵，腾讯通过 B 站、新浪微博等平台发布了一系列「回应」，但都以调侃为主，官方正式声明暂未公布。


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值得一提的是，字节跳动副总裁也在其个人头条号上谈及腾讯与老干妈的纠纷：「基础事实都没调查清楚，就可以直接启用公检法手段，竟然还成功冻结了对方1600万元！说明这家公司已经形成了用公检法打击一切不利于它的日常思维，而且简化到连调查都懒的去调查了。」


腾讯公关总监张军也在微博上对字节跳动副总裁的这番言论进行「回击」，称：「知识储备不足，记性还不好，这可咋整 」，同时还晒出字节跳动此前对某企业申请财产保全冻结的民事判定书。


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前情提要：《腾讯状告老干妈剧情迎来反转，腾讯真的被骗了》



编辑于 2020-07-02 14:53:19

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只丶牵n1手
沙发
老干妈可以告腾讯诽谤罪吗，赔偿经济损失吗
2小时前
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Apple客服
板凳

看似傻白甜的腾讯，其实公关已经把民众带跑偏了，忽视了腾讯直接就让法院冻结资产的事…

2小时前
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Apple客服
地板

我觉得需要给老干妈道个歉！！！要是一般小企业，这么就给人家玩儿死了！缺德！！！卖傻白甜人设，我也是服了！

2小时前
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一堆企鹅蛋
4 楼
引用 @Apple客服 的回复

我觉得需要给老干妈道个歉！！！要是一般小企业，这么就给人家玩儿死了！缺德！！！卖傻白甜人设，我也是服了！

对啊 小企业被整死了多少我们也不知道啊

2小时前
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mengmaimai
5 楼
都不是什么好鸟 一个想挣钱 一个免费广告玩的溜 早点不说要钱了才说没签过
2小时前
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极地の冰川
6 楼
引用 @只丶牵n1手 的回复
老干妈可以告腾讯诽谤罪吗，赔偿经济损失吗
不可以。你这句槽点甚多，首先xx罪是不可能被告的，能告的是民事案，刑事案应该是报案；其次腾讯是善意第三人，错告不是诽谤；第三老干妈没有经济损失，甚至还白得了一千多万的广告；最后老干妈和腾讯如果要告都应该告那三个骗子，老干妈和腾讯直接告不起来。
2小时前
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xspeedteam
7 楼
引用 @极地の冰川 的回复
不可以。你这句槽点甚多，首先xx罪是不可能被告的，能告的是民事案，刑事案应该是报案；其次腾讯是善意第三人，错告不是诽谤；第三老干妈没有经济损失，甚至还白得了一千多万的广告；最后老干妈和腾讯如果要告都应该告那三个骗子，老干妈和腾讯直接告不起来。

反手告一个腾讯非法使用老干妈注册商标进行营销推广

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
没事发个呆
8 楼
今年最佳连续剧
1小时前
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小虫天蝎
9 楼
腾讯傲慢的像一个白痴...
1小时前
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crazykook
10 楼
老干妈也不是善茬，不可能不知道腾讯使用自己的品牌和logo在做商业推广，可能老干妈内部已经知道腾讯犯傻被骗，自己却装作什么不知道白得一广告。其实可以脑补另外一剧情，也许腾讯qq飞车自己有千万亏损，又迟迟找不到大广告商，一统操作，以被骗来抵消千万亏损。腾讯这种混迹多年的公司不可能这么好骗的，看剧情如何发展吧。
1小时前
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