乐高推出的「艺术生活」系列可以拼出一副艺术作品

来自丹麦的乐高以积木玩具闻名于世，旗下拥有多个积木玩具系列，而其最新的「LEGO ART」在最近正式亮相，首个阶段共有四款针对成人设计的「艺术生活」套装推出，主题分别是玛丽莲·梦露、披头士、钢铁侠、《星球大战》西斯黑暗尊主。









这四款不同主题的「艺术生活」套装的玩法是将乐高积木颗粒拼接在相互的小底板上，拼接完成的作品可以放置在家里进行展示。此外，每个套装都有一个带有签名的特别款乐高颗粒，以及一个全新的挂件，方便将作品进行悬挂和旋转。









单个套装内包含 3000 多枚积木零件，玩家只需购买一款便可拼接出不同的颜色，例如在玛丽莲·梦露主题中，购买一套套装即可拼接出 4 种不同颜色，艺术设计爱好者们还可以结合自己的艺术喜好选择作品色调，并且从全新视角和细节中了解认识安迪·沃霍尔。









此外，套装之间还支持组合展示，例如购买钢铁侠或西斯黑暗尊主主题的的三合一套装即可将三套作品融合成一套横幅钢铁侠艺术品。

















乐高集团高级设计总监 Louise Elizabeth Bontoft 表示：「成年人在结束白天工作后总希望能够适当释放压力。在我们看来，鼓励他们以全新的创新方式释放激情并放空自我，还有比拼搭乐高积木更好的方法吗？通过这些富有创意且有趣的设计，我们坚信可以激发电影、音乐、艺术和设计爱好者们的想象力，通过乐高积木颗粒拼搭他们偶像，并令他们沉浸在艺术的世界里。我们相信这些套装可以带给成年人全新的体验，在放松身心的同时进行创意拼搭，并通过艺术成品展现自我个性。」

















乐高艺术生活套装将于 8 月 1 日起于全国乐高授权专卖店，乐高品牌旗舰店及乐高探索中心进行发售。之后，除了钢铁侠（31199）套装外，其它三款也会在天猫乐高旗舰店进行发售。国内价格暂未公布，国际版售价为 120 美元/套，约合 840 元。





编辑于 2020-07-02 13:20:37