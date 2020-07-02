华硕将于7月22日举办ROG Phone 3发布活动

上个月，华硕确认将在 7 月推出其 ROG Phone 3 电竞手机，当时确切的发布日期没有透露。最新消息显示，这家台湾公司已发出邀请函，确认将于 7 月 22 日举办 ROG Phone 3 发布活动。





华硕 ROG Phone 3 的“ROG 2020 Game Changer”发布活动将在台湾，米兰（意大利）和纽约（美国）这三个地方举行。在线发布活动将于台湾时间晚上 11 点开始。





最近，这款手机的所有规格和图像已经出现在电信设备进网管理网站上。据悉，该智能手机是搭载 Snapdragon 865+ 移动平台的首批智能手机之一。





ROG Phone 3 采用了 6.59 英寸的 AMOLED 屏幕，Full HD+ 分辨率，它可能会支持高达 144Hz 的刷新率。





华硕 ROG Phone 3 将配备 1300 万像素的前置摄像头。手机背面则采用 6400 万像素为主的三摄像头布局。多达 16GB 的 RAM，高达 512GB 的内置存储。基于 ROG UI 的 Android 10 操作系统将在设备上运行。另外，该手机装有 5,000mAh 电池，支持 30W 快速充电。



