屏幕行业分析师：今年iPhone不会采用120Hz刷新率

根据屏幕分析师 Ross Young 的最新说法，苹果的 iPhone 12 机型将不会升级到 120Hz 的 ProMotion 屏幕。Young 之前就曾表示，苹果将不会采用 ProMotion 技术，除非它采用低功耗的 LTPO 显示技术，但直到 2021 年苹果才会行动。





在今天早上分享的一条推文中，Young 表示，他的所有联系人都无法证实有关‌ iPhone 12‌ Pro 机型将配备 120Hz 屏幕的传言，而他的消息来源则表示苹果将在 2021 年的 iPhone 更新中采用 120Hz 技术。





ProMotion 屏幕有很多传闻，一些爆料者暗示 120Hz 屏幕支持正在开发中。当时爆料者 Ice Universe 指出，苹果正考虑在 2020 年为至少一部 iPhone 带来 120Hz 的刷新率。





台湾网站 DigiTimes 还表示，苹果计划发布具有 120Hz 屏幕的 ‌iPhone‌，爆料者 Max Weinbach 和 Jon Prosser 也带来了类似的消息。





Young 拥有屏幕方面的专业知识，他坚持认为苹果将在 2021 年实施 ProMotion，同时采用低功耗 LTPO 屏幕，提供可变的刷新率，从而节省电池电量。





上周，Ice Universe 再次声称 ‌iPhone 12‌ Pro 和 ‌iPhone 12‌ Pro Max 型号将提供刷新频率高达 120Hz 的屏幕。



