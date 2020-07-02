屏幕行业分析师：今年iPhone不会采用120Hz刷新率

乔纳森森森 发表于: 07-02 11:23:24
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120Hz属于“可以没有，但有了更爽”的选项。

根据屏幕分析师 Ross Young 的最新说法，苹果的 iPhone 12 机型将不会升级到 120Hz 的 ProMotion 屏幕。Young 之前就曾表示，苹果将不会采用 ProMotion 技术，除非它采用低功耗的 LTPO 显示技术，但直到 2021 年苹果才会行动。

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在今天早上分享的一条推文中，Young 表示，他的所有联系人都无法证实有关‌ iPhone 12‌ Pro 机型将配备 120Hz 屏幕的传言，而他的消息来源则表示苹果将在 2021 年的 iPhone 更新中采用 120Hz 技术。


ProMotion 屏幕有很多传闻，一些爆料者暗示 120Hz 屏幕支持正在开发中。当时爆料者 Ice Universe 指出，苹果正考虑在 2020 年为至少一部 iPhone 带来 120Hz 的刷新率。


台湾网站 DigiTimes 还表示，苹果计划发布具有 120Hz 屏幕的 ‌iPhone‌，爆料者 Max Weinbach 和 Jon Prosser 也带来了类似的消息。

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Young 拥有屏幕方面的专业知识，他坚持认为苹果将在 2021 年实施 ProMotion，同时采用低功耗 LTPO 屏幕，提供可变的刷新率，从而节省电池电量。


上周，Ice Universe 再次声称 ‌iPhone 12‌ Pro 和 ‌iPhone 12‌ Pro Max 型号将提供刷新频率高达 120Hz 的屏幕。


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不可一世ycy
沙发

一会儿说有一会儿说没有，到底有没有？

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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手机锋友538kr6d
板凳

不成熟的技术苹果不会用的。

5小时前
来自 iPhone 8
leo0306
地板

擠牙膏

5小时前
来自 iPhone XS Max
cybersun
4 楼
有刘海，不考虑
5小时前
来自 威锋网页版
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姬你太美
5 楼

天天挤牙膏

5小时前
来自 iPhone 11
任e逍遥
6 楼

应该会有120HziOS14里锁定60Hz刷新率的选项都做了，难道苹果还打算把60Hz改成30Hz不成？

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
crazykook
7 楼
LTPO比120Hz更有实际意义
5小时前
来自 威锋网页版
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yezhihao4611
8 楼
引用 @不可一世ycy 的回复

一会儿说有一会儿说没有，到底有没有？

现在的新闻都不用在意，到时候发售就知道了。
5小时前
来自 威锋网页版
害羞的小天使
9 楼
引用 @cybersun 的回复
有刘海，不考虑

是的，我觉得一切什么新技术都不如把刘海拿走让我有购买欲望

4小时前
来自 iPhone XS
heheBear
10 楼
引用 @不可一世ycy 的回复

一会儿说有一会儿说没有，到底有没有？

这样不就能水两篇了嘛？

4小时前
来自 iPhone XR