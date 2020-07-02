三星发布可清洁手机的紫外线消毒器：可杀99%细菌

乔纳森森森 发表于: 07-02 10:49:14
来自 威锋网页版
1266
15
只看作者
更神奇的是还能给手机无线充电。

三星近日发布了一款用于清洁手机的紫外线消毒器，价格约为 1590 泰铢，约 362 元。该产品已经在泰国发布，但没有提及会在其它市场发布。

image

毫无疑问，手机是我们现在用得最频繁的物品之一，细菌非常多。三星的 UV-C 便携式消毒器旨在杀死手机上的细菌。三星表示，该设备可在短短 10 分钟内杀死手机两侧多达 99％的细菌。


它也可以用于对其它设备和物品进行消毒，包括耳塞，智能手表和口罩。其中一张产品图片甚至显示该产品可用于对太阳镜进行消毒。

image

这款消毒器的另一个特点是它可以兼作无线充电电源。因此，如果电池电量不足，可以在消毒时将手机放进去充电。三星表示，消毒完成后不会停止充电。消毒器本身通过 USB-C 端口充电。


该消毒器的尺寸为 22.8 x 12.8 x 4.9 厘米，展开后可容纳与 Galaxy S20 Ultra 5G 和 Galaxy Z Flip 一样大的设备。至于 Galaxy Fold，您只能在折叠后进行清洁。


全部回复(15)
只看作者
正序查看 倒序查看
苹果库克乔布斯
沙发

这玩意还不错

5小时前
来自 iPhone XR
wawnnzxd
板凳

买买买，洁癖患者福音

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
苹果库克乔布斯
地板

就是有点贵

5小时前
来自 iPhone XR
苹果库克乔布斯
4 楼

真的好香，马上让泰国朋友带一个

5小时前
来自 iPhone XR
没事发个呆
5 楼
心动了心动了
5小时前
来自 威锋网页版
alexpx
6 楼

这个看起来还蛮不错的，想入手一个！

5小时前
来自 iPhone 11
jeffm
7 楼

病毒呢

5小时前
来自 iPhone XR
频频蓝屏的苹果
8 楼
三星手机这么高温还怕病毒吗smile
4小时前
来自 威锋网页版
abura
9 楼
只杀细菌, 不杀病毒
4小时前
来自 威锋网页版
leedashone
10 楼
呃，我不太在意這盒子可以殺死幾%的細菌，我比較想知道他能殺死幾%的病毒，特別是近期熱門的那個。
3小时前
来自 威锋网页版
查看2条回复