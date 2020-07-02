三星发布可清洁手机的紫外线消毒器：可杀99%细菌

三星近日发布了一款用于清洁手机的紫外线消毒器，价格约为 1590 泰铢，约 362 元。该产品已经在泰国发布，但没有提及会在其它市场发布。





毫无疑问，手机是我们现在用得最频繁的物品之一，细菌非常多。三星的 UV-C 便携式消毒器旨在杀死手机上的细菌。三星表示，该设备可在短短 10 分钟内杀死手机两侧多达 99％的细菌。





它也可以用于对其它设备和物品进行消毒，包括耳塞，智能手表和口罩。其中一张产品图片甚至显示该产品可用于对太阳镜进行消毒。





这款消毒器的另一个特点是它可以兼作无线充电电源。因此，如果电池电量不足，可以在消毒时将手机放进去充电。三星表示，消毒完成后不会停止充电。消毒器本身通过 USB-C 端口充电。





该消毒器的尺寸为 22.8 x 12.8 x 4.9 厘米，展开后可容纳与 Galaxy S20 Ultra 5G 和 Galaxy Z Flip 一样大的设备。至于 Galaxy Fold，您只能在折叠后进行清洁。



