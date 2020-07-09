人造肉品牌 Beyond Meat 宣布进军国内零售市场 盒马成首站

MarcusKei 发表于: 07-02 10:15:40
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你会购买人造肉产产品吗？

继此前在中国先后和星巴克、肯德基、必胜客等餐饮品牌合作之后，人造肉品牌 Beyond Meat 近日宣布将于 7 月开始登陆国内零售市场，首站选择的是阿里巴巴旗下的盒马鲜生。


据悉，Beyond Meat 将从本周末开始在上海的 50 家盒马鲜生门店上架其植物肉产品「别样汉堡」，并计划于 2020 年 9 月在指定的另外 48 家盒马鲜生北京门店和杭州门店进行销售。


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今年开始，Beyond Meat 就已经借助和星巴克、肯德基、必胜客的合作在中国消费者面前刷足存在感，肯德基和必胜客分别在六月初推出植物肉公测产品，包括「植培黄金鸡块」「植培牛肉芝士汉堡」「未来植造牛排煲」，但由于这些产品都只在限定门店和限定时间销售，目前已经无法购买。


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想体验 Beyond Meat 的植物肉只能前往星巴克，全国 3000 多家星巴克门店目前都有植物肉产品销售，分别为别样牛肉经典千层面、别样牛肉青酱意面、别样牛肉美式酸辣酱大卷，但高高在上的价格却成为许多人尝鲜的绊脚石，三种植物肉产品中最便宜的也要价近 60 元。


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在宣布和盒马鲜生合作进入中国零售市场之后，人造肉第一股 Beyond Meat 盘前涨近 10%。



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诗意栖居
沙发

我觉得可以，推广。

6小时前
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bySpeedMAX
板凳

人穷，哪种便宜吃哪种

5小时前
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夏木001
地板
素鸡之类的不香吗
5小时前
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AndyDunphy
4 楼

人在国外 现在如果吃汉堡的话基本吃的都是这个 口感和肉真的没分别 特棒

5小时前
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oraclecd
5 楼
调味剂和添加剂的产物吧。谁敢吃呢？人穷更应该吃原本食物，而凭什么吃化学替代食物呢？
5小时前
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墨色曼珠沙华
6 楼

人造肉的制造流程中会加入化学添加剂吗？有的话就不吃了，现在吃猪肉还要挑土猪肉买呢，怕的就是人工添加的成分

4小时前
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poilkk
7 楼
话说70后都不知道人造肉吗？很多年前不是有人造肉产品卖吗？用豆子做的。还有想吃的话，去寺庙吃斋饭，素鸡，素鹅啥的都一样的道理
4小时前
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纪金梁
8 楼

我特么第一眼看成人肉了 吓我一跳！

2小时前
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asksaga
9 楼
引用 @纪金梁 的回复

我特么第一眼看成人肉了 吓我一跳！

人肉有点酸，口感发柴，不好吃
1小时前
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纪金梁
10 楼
引用 @asksaga 的回复
人肉有点酸，口感发柴，不好吃

我靠，你咋知道呢？？莫非你吃过！！但是我觉得不对，人肉酸不酸我不知道，但绝对不会发柴，因为在已知动物的肌肉组织和肌肉密度来说，熟肉越柴，肌肉纤维越粗，力量越大。而人类的肌肉远远不如牛和马，反而跟羊的肌肉密度差不多，只不过羊的肌肉量更小。所以吃起来口感更像羊肉，而不是牛肉，但并不会膻，气味上应该跟猪肉相似，也就是有点发腥，因为猪和人一样是杂食动物，食肉发酸，食草发膻，杂食发腥，所以人肉应该是类似于结合猪气味和羊口感的肉。

51分钟前
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