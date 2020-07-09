人造肉品牌 Beyond Meat 宣布进军国内零售市场 盒马成首站

继此前在中国先后和星巴克、肯德基、必胜客等餐饮品牌合作之后，人造肉品牌 Beyond Meat 近日宣布将于 7 月开始登陆国内零售市场，首站选择的是阿里巴巴旗下的盒马鲜生。





据悉，Beyond Meat 将从本周末开始在上海的 50 家盒马鲜生门店上架其植物肉产品「别样汉堡」，并计划于 2020 年 9 月在指定的另外 48 家盒马鲜生北京门店和杭州门店进行销售。









今年开始，Beyond Meat 就已经借助和星巴克、肯德基、必胜客的合作在中国消费者面前刷足存在感，肯德基和必胜客分别在六月初推出植物肉公测产品，包括「植培黄金鸡块」「植培牛肉芝士汉堡」「未来植造牛排煲」，但由于这些产品都只在限定门店和限定时间销售，目前已经无法购买。









想体验 Beyond Meat 的植物肉只能前往星巴克，全国 3000 多家星巴克门店目前都有植物肉产品销售，分别为别样牛肉经典千层面、别样牛肉青酱意面、别样牛肉美式酸辣酱大卷，但高高在上的价格却成为许多人尝鲜的绊脚石，三种植物肉产品中最便宜的也要价近 60 元。









在宣布和盒马鲜生合作进入中国零售市场之后，人造肉第一股 Beyond Meat 盘前涨近 10%。







