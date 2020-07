早高FENG：特斯拉成为全球市值最高汽车公司/三星Galaxy Z Flip 5G国行通过认证

▎三星 Galaxy Z Flip 5G 国行通过认证





近日三星 Galaxy Z Flip 5G 国行版通过了认证。XDA-Developers 指出,在抵达工信部电信设备认证中心(TENAA)之前,该机已先拿到蓝牙联盟(SIG)的认证。通过这次计划中的更新,预计三星将为第二款 Galaxy Z Flip 翻盖式折叠屏智能机带来更强劲的内部构造、更快的 5G 网络连接、以及相机规格的细微提升。处理器方面,清单表明该机 CPU 的运行主频为 3.09GHz 。鉴于骁龙 865 的时钟频率仅为 2.84GHz,这意味着 Galaxy Z Flip 5G 版本或采用频率更高的骁龙 865+ SoC 。





▎《孤岛危机:复刻版》推迟发布





《孤岛危机:复刻版》原定于 7 月 23 日发布,其 Switch 版本也已经开启了预购,不过昨天官方却表示需要推迟发布游戏。Crytek 官方已在推特发布消息,表示将会推迟发行,进一步改善图形质量。根据现在的反馈,复刻版图形质量并不好,在某些情况下甚至效果还不如原版的出色。此前,任天堂美服商城现已上架《孤岛危机:复刻版》,价格为 29.99 美元。商城页面显示,《孤岛危机:复刻版》的文件大小为 6.2GB,支持 Switch 的电视模式、掌机模式和平板模式,不支持中文。





▎Beyond Meat 宣布进军中国零售市场





据澎湃新闻称,美国人造肉龙头企业 Beyond Meat 官方微博发布消息称,将正式进入中国内地零售市场,该公司人造肉汉堡将于本周末起在上海 50 家盒马鲜生门店销售,同时也会在盒马 APP 平台提供。今年以来,Beyond Meat 加快在中国市场布局,已与多家快餐业巨头合作推出人造肉产品。4 月,星巴克中国宣布推出三款全新植物牛肉产品,分别是别样牛肉青酱意面、经典千层面和美式酸辣酱大卷,原材料由 Beyond Meat 提供。6 月,百胜中国也宣布将与 Beyond Meat 合作,在肯德基、必胜客和塔可贝尔指定餐厅推出人造肉汉堡等产品。





▎特斯拉成为全球市值最高汽车公司





新浪财经消息,特斯拉取代丰田汽车,摘得全球市值最高车企桂冠,凸显了投资者对特斯拉试图挑战有逾 130 年历史的内燃机汽车行业的热情。特斯拉的股票自年初以来已经上涨一倍以上, 周三盘中一度攀升 3.5%,总市值达到 2072 亿美元,超过了丰田公司的 2019 亿美元。特斯拉在今年 1 月超过大众汽车,成为全球市值第二大汽车制造商。目前它的市值已经是这家德国汽车巨头的两倍以上。