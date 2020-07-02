一款未发布的iMac现身跑分库：Core i9-10910处理器

一款未发布的，配备第 10 代 Core i9 Intel Comet Lake-S 芯片和 AMD Radeon Pro 5300 显卡的 iMac 近日现身 GeekBench 跑分库，跑分测试中的 iMac 将是 27 英寸 iMac 的后继产品。





该机器搭载 Intel 的 3.6GHz Core i9-10910 芯片，该芯片具有 10 个 CPU 内核，20 线程，20MB L3 缓存和 4.7GHz Turbo Boost，它是当前高端 27 英寸 iMac 中使用的 Core i9 芯片的后继产品。正如 Tom's Hardware 指出的那样，该芯片似乎是频率更高的 95W Core i9-10900，这是 ‌iMac‌ 独有的。





根据 GeekBench 提交的数据，Core i9-10910 以 3.6 GHz 基本频率和 4.7 GHz 增强频率运行。速度表明，Core i9-10910 本质上是频率更高的 Core i9-10900。算一下的话，Core i9-10910 据称比 Core i9-10900 高出 28.6％。





未发布的 iMac 还配备了尚未发布的 AMD Radeon Pro 5300 显卡，这似乎是去年发布的 Radeon Pro 5300M 的台式机版本，采用了 Navi 14 芯片。





目前尚无关于苹果何时发布新款 ‌iMac ‌的消息，有传言称，更新后的 2020 款 iMac 可能会首次采用 iPad Pro 的设计语言和类似于 Pro Display XDR 的窄边框设计。





预计更新后的机器将配备用于安全性和控制器功能的 T2 芯片，以及 AMD Navi GPU 和全新闪存存储设置。目前尚不清楚它的尺寸，但是有很多消息暗示苹果正在开发具有全新外形的 23 英寸或 24 英寸 ‌iMac‌。



