全球首款Mini LED笔记本开售：微星Creator 17售价2万2

乔纳森森森 发表于: 07-01 20:40:31
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采用4K分辨率。

全球首款带有 Mini LED 显示屏的笔记本电脑近日已在国内推出-微星（MSI）Creator 17，这款笔记本的价格高达 22,999 元人民币，采用 4K 分辨率。

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微星笔记本电脑更适合创作者和专业人士，而不是游戏玩家。它的突出特点是其 4K Mini LED 显示屏，可在变化的亮度水平下提供出色的色彩还原和更好的色准。这款笔记本电脑首次出现在 2020 年国际消费电子展（CES）上，从即日起（2020 年 7 月 1 日）开始进行预订。

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微星 Creator 17 搭载 Intel 第十代 Core i7-10875H 处理器，32GB 内存和 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q 显卡。它的显示屏是 17.3 英寸的 Mini LED 4K 面板，具有 100％DCI-P3 色域和 1000 尼特的峰值亮度。它还具有 240 个局部调光区域，非常适合显示 HDR 内容。

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存储方面，这款电脑提供了 1TB 的 NVMe SSD，并且还支持 Wi-Fi 6 标准。它仅重 2.5 公斤，尺寸为 396.1 x 259.4 x 20.25mm。 在正面，它还提供了 720p 的网络摄像头，并且 Creator 17 还配备了 Thunderbolt 3 端口，一个 USC Type C 3.2 端口和 3 个 USB Type A 端口。

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xusan201888
沙发

买不起

昨天 20:49
来自 iPhone 11
qiake2004
板凳

lcd永不为奴！

昨天 21:40
来自 iPhone SE2
kelude008
地板
微星 Creator 17 搭载 Intel 第十代 Core i7-10875H 处理器，32GB 内存和 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q 显卡。微星笔记本电脑更适合创作者和专业人士，而不是游戏玩家。嗯 我吐了
昨天 21:45
来自 威锋网页版
JJJXK
4 楼

这配置可以啊，接口秒杀水果任何一个本子。价格略贵

昨天 21:49
来自 iPhone 8 Plus
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VenenoTiger
5 楼
引用 @JJJXK 的回复

这配置可以啊，接口秒杀水果任何一个本子。价格略贵

厚度也秒杀苹果本子 再粗点都能当砖头了

昨天 22:01
来自 iPhone XS
害羞的小天使
6 楼
引用 @JJJXK 的回复

这配置可以啊，接口秒杀水果任何一个本子。价格略贵

我一贯就讨厌苹果那种一刀切，除了usb-c什么都不留的做法，连自家的手机还要转接，还美其名曰pro，pro个鬼，要是pro的话就看齐那些接口齐全。能应付各种状况的商务高级本

昨天 22:15
来自 iPhone XS
qqusermunk26g
7 楼

电子垃圾

昨天 22:16
来自 iPhone 5S
421467465
8 楼

牛皮

昨天 22:29
来自 iPhone XS Max
汪汪王
9 楼

我看成microLED了……好贵

昨天 22:40
来自 iPhone 7 Plus
薛之谦1
10 楼

昨天 23:40
来自 iPhone XR