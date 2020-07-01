全球首款Mini LED笔记本开售：微星Creator 17售价2万2

全球首款带有 Mini LED 显示屏的笔记本电脑近日已在国内推出-微星（MSI）Creator 17，这款笔记本的价格高达 22,999 元人民币，采用 4K 分辨率。





微星笔记本电脑更适合创作者和专业人士，而不是游戏玩家。它的突出特点是其 4K Mini LED 显示屏，可在变化的亮度水平下提供出色的色彩还原和更好的色准。这款笔记本电脑首次出现在 2020 年国际消费电子展（CES）上，从即日起（2020 年 7 月 1 日）开始进行预订。





微星 Creator 17 搭载 Intel 第十代 Core i7-10875H 处理器，32GB 内存和 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q 显卡。它的显示屏是 17.3 英寸的 Mini LED 4K 面板，具有 100％DCI-P3 色域和 1000 尼特的峰值亮度。它还具有 240 个局部调光区域，非常适合显示 HDR 内容。





存储方面，这款电脑提供了 1TB 的 NVMe SSD，并且还支持 Wi-Fi 6 标准。它仅重 2.5 公斤，尺寸为 396.1 x 259.4 x 20.25mm。 在正面，它还提供了 720p 的网络摄像头，并且 Creator 17 还配备了 Thunderbolt 3 端口，一个 USC Type C 3.2 端口和 3 个 USB Type A 端口。