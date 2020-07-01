高通推出适用于可穿戴设备的Snapdragon Wear 4100系列芯片

高通发布 Snapdragon Wear 3100 两年后，日前宣布推出适用于可穿戴设备的 Snapdragon Wear 4100 系列芯片组。适用于Wear OS的新芯片组系列包括 Snapdragon Wear 4100 和 4100+，可为智能手表带来有意义的性能提升。





新款 Snapdragon Wear 4100 采用了效率更高，尺寸更小的 12nm 处理器，而其前身使用的是 28nm。高通公司表示，这使“新处理器的速度大大提高”。它还使电池寿命延长了 25％，并且同样具有更快的 LPDDR3 内存。该处理器采用主频为 1.7GHz 的四核 A53 处理器，性能提高了 85％，图形采用 Adreno 504 GPU 供电，速度提高了 2.5 倍。最高支持 1600 万像素的摄像头，同时还配备了低功耗的 4G LTE 调制解调器。





Snapdragon Wear 4100+ 则具有更新的 QCC1110 协处理器，可以处理更多任务。包括将睡眠跟踪和心率跟踪分流到此资源节约型芯片上，而不是主 CPU 上。





其他改进包括“手表模式”，该模式现在支持多达 64,000 种颜色，电池显示器，警报，提醒和触觉，而高通则称其“响应时间更快”。除了 Wear OS 外，Snapdragon Wear 4100 系列还支持 Android 开放源代码平台（AOSP）。





高通公司表示，搭载 Snapdragon Wear 4100 的可穿戴设备将很快发货。制造商 Mobvoi 暗示，它将在今年晚些时候推出搭载该新芯片的“下一代 TicWatch Pro”。



