腾讯状告老干妈剧情迎来反转，腾讯真的被骗了

腾讯起诉老干妈服务合同纠纷一案在 7 月 1 日迎来反转，贵阳警方今天发布通报称，经过初步查明，三名犯罪嫌疑人通过伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议，其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。









目前来看，腾讯或许的确如老干妈此前所说的一样「被骗了」。让我们来把「腾讯起诉老干妈服务合同纠纷」捋一捋：





6 月 30 日，腾讯请求南山区法院查封 老干妈 1624 万元财产获批；

6 月 30 日，腾讯就「起诉老干妈服务合同纠纷一案」回应称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉，申请冻结了对方应支付的欠款金额。

6 月 30 日晚，老干妈相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，关于此事老干妈公司认为，腾讯公司被骗了！老干妈公司已经向警方报案；

7 月 1 日：贵阳警方发布通告，证实双方的合作系三名犯罪嫌疑人通过伪造老干妈公章促成的，腾讯「被骗」。





那么腾讯和老干妈之间的「千万元广告」到底有没有投放？





其实还真有。





2019 年 QQ 飞车手游 S 联赛春季赛在去年四月开幕，QQ 飞车手游运营总监现场宣布老干妈将成为 S 联赛最新的行业年度合作伙伴，由于老干妈一直都没有营销合作的惯例，所以当时外界一度将这次跨界合作视为老干妈转变传统营销方式的尝试。









双方展开的合作不仅包括深度冠名，还有许多针对老干妈设计的游戏道具和电竞选手参与的营销话题，在微博上发起的#老干妈漂移火辣辣#话题还曾经引发了网友热烈的讨论。









如今腾讯通过一纸告状揭开了这场合作背后的隐情，目前腾讯和老干妈均未对警方通报做出回应。至于这三名犯罪分子到底如何通过一枚伪造公章，在腾讯和老干妈都不知情的情况下促成这场「千万交易」，那就要等待警方的调查和两家公司的说法了，或许还能做成一档法律科普节目也说不定。





编辑于 2020-07-01 14:32:41