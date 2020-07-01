海南离岛免税购物新政开始执行：买苹果产品可享这些优惠

乔纳森森森 发表于: 07-01 12:16:33
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“琼”版iPhone来了。

财政部、海关总署、税务总局 6 月 29 日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自 2020 年 7 月 1 日起实施。


据了解，海南各大免税店都已备足货物。特别是新增品种如苹果手机、平板电脑、耳机、电子手表、红酒、保健品、蜂蜜等，都已上架，并将于 7 月 1 日起正式对外免税销售。

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主要调整包括：


免税购物额度从每年每人 3 万元提高至 10 万元。

离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种。

取消单件商品 8000 元免税限额规定。

以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类。

鼓励适当竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。

加强事中事后监管，明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担的法律责任。


据网友@明章叔叔爆料，以苹果用户关心的价格为例，海南免税 iPhone 11 128GB 价格低至 5105元，iPhone 11 Pro Max 256GB 价格为 8625 元，AirPods 二代起售价仅为 970 元，iPad 和 Apple Watch 的售价较官网也有不同程度的“优惠”。

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具有免税品经销资格的经营主体可按规定参与海南离岛免税经营。那么目前海南离岛免税店有哪几家呢？目前包括：


海口美兰机场免税店

海口日月广场免税店

琼海博鳌免税店

三亚海棠湾免税店


那么，海南机票安排一下？


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zhylwyhc
沙发

沙发！🛋️

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
银河系主任
板凳

拼多多不香吗？😂

1小时前
来自 iPhone 11
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Ishq_Tera
地板

琼哈

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
李少1992
4 楼
引用 @银河系主任 的回复

拼多多不香吗？😂

新品有优势。会不会有黄牛

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
苹果缺个口
5 楼

琼版iPhone

1小时前
来自 iPhone XS Max
poilkk
6 楼
除了香港又多一个 ......
1小时前
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isycool
7 楼
这个意义在哪里？吸引人飞去海南？促进GDP？
58分钟前
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拒绝过鞠婧祎
8 楼

1

57分钟前
来自 iPhone XR
Formula11
9 楼

除了琼之外，很鸡肋！去琼那里买，往返机票钱算上了没？遇到个喜欢的琼妹子住一晚，住宿费算上了没？住的饿了再来一顿大餐，餐费算上了没？综上所述，还是本地买便宜！

56分钟前
来自 iPhone 11
vx1
10 楼
配合周末随意飞。
55分钟前
来自 威锋网页版