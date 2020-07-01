过往是常客的三星今年不打算参加IFA 2020

乔纳森森森 发表于: 07-01 11:37:28
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由于疫情影响，本届展会也有可能被取消。

IFA（柏林国际电子消费品展览会）是最受欢迎的消费类电子产品展会之一。自 1991 年以来，三星就一直是该展会的常客。但是据新的报道，这家韩国科技巨头将不会在 2020 年参展。

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IFA 2020 计划于 9 月 4 日至 9 日举行。但是由于全球冠状病毒的流行，该展会可能会像 MWC 2020 一样被取消。


根据韩国媒体 EDaily（通过 SamMobile）的报道，在正式宣布取消之前，三星似乎已经决定不参加该展会。以前，IFA 曾经是 Galaxy Note 系列的发布平台。


去年在 IFA 2019 上，三星发布了首款非旗舰 5G 智能手机-Galaxy A90 以及其它家用电器。今年，我们可能会在 9 月看到三星发布一些电器产品，智能手机则可能于 8 月推出。

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Galaxy Note 20 系列和 Galaxy Fold 2 将于 8 月 5 日发布。我们还可能会在近期见到 Galaxy Watch 3 和 Galaxy S20 FE，也称为 Galaxy S20 Lite。而近来传出的 Galaxy Fold Lite，已推迟到 2021 年发布。

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服务俄不符合
沙发

有宇宙为就够了 沸腾了smile

2小时前
来自 iPhone 6S Plus
cybersun
板凳
这时候谁敢去找死啊，啥展会都不行
1小时前
来自 威锋网页版
薛之谦1
地板

😂

1小时前
来自 iPhone XR