苹果今晨推送iOS 13.6在内的多个新Beta版本

苹果今天向开发者和公测用户推送了多个系统新的 Beta 版本，包括 iOS 和 iPadOS 13.6，macOS Catalina 10.15.6、watchOS 6.2.8 和 tvOS 13.4.8。





具体为：





iOS/iPadOS 13.6 Beta 3（开发者和公测版）





macOS Catalina 10.15.6 Beta 3（开发者和公测版）





watchOS 6.2.8 Beta 3（开发者版）





tvOS 13.4.8 Beta 3 （开发者和公测版）





iOS 13.6 更新添加了用于自定义软件更新的开关，还包括健康应用内的新 “症状 ”部分，此外苹果的 CarKey 功能有望在 iOS 13.6 中正式引入。在 Apple News 应用中，一项新功能旨在让您开始阅读某些内容然后退出该文章或应用时将您的位置保存在文章中。





‌iPadOS‌ 13.6 中的代码还表明苹果正在开发键盘快捷方式，从而允许具有妙控键盘或其它连接键盘的用户调整按键的亮度级别，但尚不清楚这是否将是此更新中的功能。





至于其它系统，则暂无功能方面上的更新，更多地是以修复 Bug 和提升稳定性为主。







