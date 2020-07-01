早高FENG：任天堂就Joy-Con手柄漂移道歉/谷歌类AirDrop功能进行beta测试

▎《NBA2K21》首位封面球员公布





NBA 2K 昨天宣布了《NBA2K21》的首位封面球员，他便是来自波特兰开拓者队的达米安·利拉德。在本世代的多个平台中，均会使用以利拉德为封面的版本，在 6 月 30 日到 7 月 2 日（北京时间）三天时间里，NBA 2K 将会公布三位《NBA2K21》的封面球员。利拉德在接受采访时表示：“这种感觉就像是拥有自己的签名球鞋，不是每个人都能拥有签名球鞋。”利拉德继续说道，“能够加入 2K 封面运动员的行列，这是一种荣誉。”本赛季，利拉德场均得到职业生涯最高的 28.9 分，外加 7.8 次助攻。





▎一加即将推出的新手机确定称为 Nord





一加今日宣布推出名为 OnePlus Nord 的廉价手机新产品线，目标是让 "更多用户能够享受到一加的高端体验"。"我们为我们的旗舰产品感到无比自豪，并将继续为用户创造更多技术领先的旗舰产品。现在，我们很高兴能够通过这个新的产品线与全球更多的用户分享一加的体验。"一加 CEO 刘作虎在公告中评论道。一加并没有提供太多关于第一款 OnePlus Nord 手机外观的细节，但它表示 Nord 将首先在欧洲和印度推出。





▎任天堂就 Joy-Con 手柄漂移道歉





拥有 Switch 的玩家肯定都被 Joy-Con 手柄漂移的问题所困扰，无论你是新入手的用户还是已经入手两年的用户，Joy-Con 手柄都很大几率会出现漂移现象。据外媒报道，日前在一次投资者交流活动中，任天堂社长谷川俊太郎终于公开致歉。谷川俊太郎表示对 Joy-Con 手柄给用户导致的不快非常抱歉，他们将继续优化产品。可由于美国的集体诉讼案子悬而未决，恕他尚不能披露公司现今具体采取了哪些补救和改进措施。





▎谷歌类 AirDrop 功能进行 beta 测试





此前几个月，一直有传言称谷歌将为 Android 手机添加一个类似苹果 AirDrop 的新功能。如今，谷歌终于证实，他们的确将推出这个功能，其正式名称为“Nearby Share”。一些 Android 手机用户已经测试了该功能的 beta 版本。谷歌表示：“我们当前正在对这个名为 Nearby Share 的最新功能进行 beta 测试，我们计划在未来公布更多的信息。我们的计划是，在推出这个功能时，让它支持 Android 6+ 设备以及其他平台。”



