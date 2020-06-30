支持毫米波的5G iPhone出货量将比预期低不少

据 DigiTimes 报道，苹果今年支持毫米波功能的 5G iPhone 的最新出货量估计比之前的预期低了几百万部，这加剧了 AiP 基板供应商之间的竞争。





预计将于今年晚些时候推出的支持毫米波的 5G iPhone 的出货量在 2020 年将达到 1500 万-2000 万台，而此前的供应链估计为 3000-4000 万台，这加剧了苹果 FC-AiP 基板供应商之间的竞争。





据信，苹果公司正在为毫米波 iPhone 设计自己的天线封装或“AiP”模块，该模块使用一组 5G 频率，可在短距离内实现超快速度，使其适合于人口稠密的城市地区。相比之下，低于 6GHz 的 5G 通常比毫米波慢，但是信号传播得更远，可以更好地为郊区和农村地区服务。





供应链推测今年一部手机或将搭载 2 到 3 组 AiP 模组，平板电脑或多出 1 组，但整体估计，苹果 iPhone 新机 AiP 模组总产量约为 3000 万组到 5000 万组之间。





之前分析师表示，带有毫米波的 5G iPhone 型号将在五个市场上销售，包括美国，加拿大，日本，韩国和英国。而在不提供 5G 服务或 5G 普及率较低的国家/地区，苹果可能会禁用 5G 功能，以降低生产成本。



