台湾首个5G套餐上市 起步价144元/24GB

mfflremy 发表于: 06-30 16:19:49
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对一般用户而言，贵。

据台媒 Digitimes 报道，台湾运营商中华电信在今日正式上市首个 5G 套餐。


image图源 Digitimes

针对外界关注的资费方案，目前中华电信在进行「早鸟优惠」活动， 初期将其分为 8 个等级，最低资费每月新台币 599 元（约合人民币 144 元），套餐内含 24GB 流量，超过上限后会降速至 5Mbps。除此之外， 中华电信还针对高端用户推出「吃到饱」方案，即流量不限，起步价每月新台币 1399 元（约合人民币 336 元），下行速率最高 1Gbps，用量超过 50GB 后会降速至 10Mbps。


在此之上，最高端的「吃到饱」方案每月收费达到新台币 2699 元（约合人民币 648 元），下行速率最高 1.5Gbps，用量超 200GB 后会降速至 10Mbps。


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中华电信董事长谢继茂表示，为了给用户提供 5G 优质服务，目前中华电信正积极投入 5G 基站建设当中，迄今已在台湾完成 2000 座基地台设置。预估到年底前，5G 基站可扩充到 4000 座，中华电信也规划在 3 年内可完成超过万座以上基地台设置。



而 Digitimes 表示，在中华电信公布资费后，台湾另外两家运营商台湾大哥大、远传电信也随即跟进，将于近日公布 5G 资费与相关营运布局规划，外界预期两者所提出的资费级距与中华电信将相差无几，但为吸引用户青睐，预期在套装内容上可提供较好的优惠。有业界人士认为，目前台湾人均月使用 35GB 流量，选用 799 新台币（约合人民币 192 元）的档位已经足够日常使用。


相比国内三大运营商去年首次发布的资费一览表（以下），台湾运营商在入门级别收费较高，约合 144 元的资费仅 24GB 流量；但在高端级别，台湾运营商 5G 极限下行速率更高，且只限速，并没有套餐外流量收费，在通话方面也能做到网内免费。


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编辑于 2020-06-30 16:58:48

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转身走掉
沙发

先谈谈收入再谈谈资费吧

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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大时代的小虾米
板凳

台湾那么贵，快点回到大陆怀抱，起码5g比你们便宜

6小时前
来自 iPhone XS Max
热心市民周爹爹
地板
引用 @转身走掉 的回复

先谈谈收入再谈谈资费吧

这东西不是根据自身的条件去选购吗？话说一个月200块钱的电话费影响到生活了？那就选便宜的啊

6小时前
来自 iPhone XS
yui2036
4 楼

至少可以用YouTube,Facebook,Line ,telegram,以及google 服務

6小时前
来自 iPhone 11 Pro
查看3条回复
lol1314
5 楼
外国人套餐贵也是无奈的
6小时前
来自 威锋网页版
Hefann
6 楼
引用 @热心市民周爹爹 的回复

这东西不是根据自身的条件去选购吗？话说一个月200块钱的电话费影响到生活了？那就选便宜的啊

你真是一股清流

6小时前
来自 iPhone 11
celeron4
7 楼
引用 @yui2036 的回复

至少可以用YouTube,Facebook,Line ,telegram,以及google 服務

给你用了 怕你迷失

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
冥界之王哈迪斯
8 楼
引用 @转身走掉 的回复

先谈谈收入再谈谈资费吧

机灵鬼

5小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
xoandong
9 楼

刚出来都贵用2年后 肯定出无限

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
服务俄不符合
10 楼
引用 @热心市民周爹爹 的回复

这东西不是根据自身的条件去选购吗？话说一个月200块钱的电话费影响到生活了？那就选便宜的啊

6亿人收入1000 不影响？

5小时前
来自 iPhone 6S Plus