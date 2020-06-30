台湾首个5G套餐上市 起步价144元/24GB

据台媒 Digitimes 报道，台湾运营商中华电信在今日正式上市首个 5G 套餐。





图源 Digitimes





针对外界关注的资费方案，目前中华电信在进行「早鸟优惠」活动， 初期将其分为 8 个等级，最低资费每月新台币 599 元（约合人民币 144 元），套餐内含 24GB 流量，超过上限后会降速至 5Mbps。除此之外， 中华电信还针对高端用户推出「吃到饱」方案，即流量不限，起步价每月新台币 1399 元（约合人民币 336 元），下行速率最高 1Gbps，用量超过 50GB 后会降速至 10Mbps。





在此之上，最高端的「吃到饱」方案每月收费达到新台币 2699 元（约合人民币 648 元），下行速率最高 1.5Gbps，用量超 200GB 后会降速至 10Mbps。









中华电信董事长谢继茂表示，为了给用户提供 5G 优质服务，目前中华电信正积极投入 5G 基站建设当中，迄今已在台湾完成 2000 座基地台设置。预估到年底前，5G 基站可扩充到 4000 座，中华电信也规划在 3 年内可完成超过万座以上基地台设置。









而 Digitimes 表示，在中华电信公布资费后，台湾另外两家运营商台湾大哥大、远传电信也随即跟进，将于近日公布 5G 资费与相关营运布局规划，外界预期两者所提出的资费级距与中华电信将相差无几，但为吸引用户青睐，预期在套装内容上可提供较好的优惠。有业界人士认为，目前台湾人均月使用 35GB 流量，选用 799 新台币（约合人民币 192 元）的档位已经足够日常使用。





相比国内三大运营商去年首次发布的资费一览表（以下），台湾运营商在入门级别收费较高，约合 144 元的资费仅 24GB 流量；但在高端级别，台湾运营商 5G 极限下行速率更高，且只限速，并没有套餐外流量收费，在通话方面也能做到网内免费。





















编辑于 2020-06-30 16:58:48