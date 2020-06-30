支持100W快充的小米手机或于年底前发布

乔纳森森森 发表于: 06-30 12:11:41
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17分钟就能充满4,000 mAh。

近年来，智能手机上的充电技术已经得到了长远的发展。目前，65W 的 OPPO SuperVOOC 2.0 是市场上用于手机最快的有线充电解决方案。尽管多家公司展示了比这更快的充电解决方案，但它们尚未实现商用。

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据爆料者数码闲聊站的消息透露，小米的 100W 快充解决方案将很快成为这一领域的领先者。


小米在 2019 年 3 月的视频中展示了其 100W 的 Super Charge Turbo 快速充电解决方案。它能够在短短 17 分钟内将 4,000 mAh 电池充满。在 11 月，该公司确认它将在 2020 年推出商用的设备。


2020 年已过一半，但我们还没有看到采用 Super Charge Turbo 技术的小米智能手机。最新的消息称，我们有希望很快见证世界上第一款 100W 智能手机的充电解决方案。不过，爆料者没有透露哪款手机会首先用上。

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据称，它可能会在 8 月的小米 10 Pro Plus 或第 4 季度的小米 MIX 4 上首次亮相。


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流双腿
沙发

快充快放很影响电池寿命

3小时前
来自 iPhone 11
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priesterry
板凳

牛批

3小时前
来自 iPhone XS
琦帅86
地板

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
fangjing5213
4 楼
引用 @流双腿 的回复

快充快放很影响电池寿命

smile都0202年了，还有这种言论，苹果真是洗脑啊。谁说快充就快放的？快充会影响电池寿命，你有准确地消息源吗？苹果自身都支持快充了，就是为节省成本，不给快充头。
3小时前
来自 威锋网页版
Listerian
5 楼

小米10咋还有超大杯版？

3小时前
来自 iPhone SE
Listerian
6 楼
引用 @fangjing5213 的回复
smile都0202年了，还有这种言论，苹果真是洗脑啊。谁说快充就快放的？快充会影响电池寿命，你有准确地消息源吗？苹果自身都支持快充了，就是为节省成本，不给快充头。

电池损耗大有是真有￼，得承认。人家愿意五福一安保护电池也行对吧

3小时前
来自 iPhone SE
胡祺huqi
7 楼
引用 @fangjing5213 的回复
smile都0202年了，还有这种言论，苹果真是洗脑啊。谁说快充就快放的？快充会影响电池寿命，你有准确地消息源吗？苹果自身都支持快充了，就是为节省成本，不给快充头。

你在这不懂装懂

3小时前
来自 iPhone X
olaola
8 楼

那么大功率，不敢用，怕爆掉。

3小时前
来自 iPhone 11 Pro
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jacksen
9 楼
引用 @fangjing5213 的回复
smile都0202年了，还有这种言论，苹果真是洗脑啊。谁说快充就快放的？快充会影响电池寿命，你有准确地消息源吗？苹果自身都支持快充了，就是为节省成本，不给快充头。

自己无知就不要在这装，快充速度和电池寿命本来就是成反比的，这是锂离子电池的特性。只不过有的厂商觉得用电池寿命换取充电速度既是噱头也能节约时间，代价可以接受。iPhone作为全球性手机是不可能这么激进的去推进快充好的。否则如果大大降低电池的寿命到时候舆论只会更加夸张。

2小时前
来自 iPhone X
poilkk
10 楼
啥时候出可更换电池的手机？那个不是更快？30秒以内满电
2小时前
来自 威锋网页版
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