支持100W快充的小米手机或于年底前发布

近年来，智能手机上的充电技术已经得到了长远的发展。目前，65W 的 OPPO SuperVOOC 2.0 是市场上用于手机最快的有线充电解决方案。尽管多家公司展示了比这更快的充电解决方案，但它们尚未实现商用。





据爆料者数码闲聊站的消息透露，小米的 100W 快充解决方案将很快成为这一领域的领先者。





小米在 2019 年 3 月的视频中展示了其 100W 的 Super Charge Turbo 快速充电解决方案。它能够在短短 17 分钟内将 4,000 mAh 电池充满。在 11 月，该公司确认它将在 2020 年推出商用的设备。





2020 年已过一半，但我们还没有看到采用 Super Charge Turbo 技术的小米智能手机。最新的消息称，我们有希望很快见证世界上第一款 100W 智能手机的充电解决方案。不过，爆料者没有透露哪款手机会首先用上。





据称，它可能会在 8 月的小米 10 Pro Plus 或第 4 季度的小米 MIX 4 上首次亮相。



