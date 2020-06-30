麦当劳说他们要在今年内，全面在国内餐厅停用塑料吸管了

最近，麦当劳宣布将从 6 月 30 日开始逐步在中国大陆的餐厅中停用塑料吸管，新的杯盖将自带饮嘴，方便免吸管直饮。但对于部分特定饮品，例如珍珠奶茶、麦旋酷等含有固形物的冷饮，以及麦咖啡冷饮，目前仍将配备吸管。





这项举措将率先从北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食和外带实施，2020 年内将推广覆盖至中国大陆所有餐厅。麦当劳预计届时每年将减少 400 吨塑料用量。









自从 2018 年中，环保禁令生效后的西雅图成为全球第一座禁止使用塑料吸管的城市以来，全球各大企业纷纷加入「拒绝塑料吸管」行列，例如星巴克此前就宣布于 2020 年之前，在全球 28000 家门店逐步停用一次性塑料吸管；宜家宣布在 2020 年之前，逐步停售门店内包括塑料吸管在内的所有一次性塑料制品；阿拉斯加航空成为首批淘汰塑料吸管和塑料搅拌棒的航空公司之一。









统计表明，仅在美国，每天消耗的吸管数量在 1.7 亿到 3.9 亿根之间。而在全球范围内，2018 年的另一项研究显示污染过海滩的塑料吸管已经累计达 83 亿根。





诸如塑料吸管等塑料制品被丢弃后并不会自动降解，而是逐渐分解成小到肉眼也看不到的碎片进入海里，然后被海洋生物吞食，最后这些体内含有大量「塑料碎片」的海洋生物再通过内人类进食，而进入人体中。









许多国家在近些年来渐渐提出了「限塑令」，希望能减少人们使用一次性塑料用品的频率，例如国内在 2008 年 6 月 1 日正式开始施行的「限塑令」；日本则采取了惩罚措施，如商店一年内使用塑料袋超过 50 吨则要被罚款 50 万日元；澳大利亚部分地区则采取部分商超、饭店禁止向顾客提供塑料袋，鼓励使用环保袋等措施。





但在翻看这些「限塑令」，其中对于塑料吸管的限制却少之又少，导致塑料吸管仍然处于「灰色地带」。到底有没有必要单独推出一条「限制塑料吸管」的禁令也成了讨论的热点。





美国化学委员会塑料产业部的副主席 Steve Russell 认为，法律法规单单针对吸管或者任何特定的产品发布禁令是不明智的，「过于关注个别产品，可能会忽视更为迫切的问题，例如垃圾管理。」他还表示：「对于吸管而言，目前最好的做法是让有需要的消费者自行索取，而不是企业主动提供给消费者。」