麦当劳说他们要在今年内，全面在国内餐厅停用塑料吸管了

MarcusKei 发表于: 06-30 12:04:07
来自 威锋网页版
1504
13
只看作者
为了地球，我不「管」了。

最近，麦当劳宣布将从 6 月 30 日开始逐步在中国大陆的餐厅中停用塑料吸管，新的杯盖将自带饮嘴，方便免吸管直饮。但对于部分特定饮品，例如珍珠奶茶、麦旋酷等含有固形物的冷饮，以及麦咖啡冷饮，目前仍将配备吸管。


这项举措将率先从北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食和外带实施，2020 年内将推广覆盖至中国大陆所有餐厅。麦当劳预计届时每年将减少 400 吨塑料用量。


image

自从 2018 年中，环保禁令生效后的西雅图成为全球第一座禁止使用塑料吸管的城市以来，全球各大企业纷纷加入「拒绝塑料吸管」行列，例如星巴克此前就宣布于 2020 年之前，在全球 28000 家门店逐步停用一次性塑料吸管；宜家宣布在 2020 年之前，逐步停售门店内包括塑料吸管在内的所有一次性塑料制品；阿拉斯加航空成为首批淘汰塑料吸管和塑料搅拌棒的航空公司之一。


image

统计表明，仅在美国，每天消耗的吸管数量在 1.7 亿到 3.9 亿根之间。而在全球范围内，2018 年的另一项研究显示污染过海滩的塑料吸管已经累计达 83 亿根。


诸如塑料吸管等塑料制品被丢弃后并不会自动降解，而是逐渐分解成小到肉眼也看不到的碎片进入海里，然后被海洋生物吞食，最后这些体内含有大量「塑料碎片」的海洋生物再通过内人类进食，而进入人体中。


image

许多国家在近些年来渐渐提出了「限塑令」，希望能减少人们使用一次性塑料用品的频率，例如国内在 2008 年 6 月 1 日正式开始施行的「限塑令」；日本则采取了惩罚措施，如商店一年内使用塑料袋超过 50 吨则要被罚款 50 万日元；澳大利亚部分地区则采取部分商超、饭店禁止向顾客提供塑料袋，鼓励使用环保袋等措施。


但在翻看这些「限塑令」，其中对于塑料吸管的限制却少之又少，导致塑料吸管仍然处于「灰色地带」。到底有没有必要单独推出一条「限制塑料吸管」的禁令也成了讨论的热点。


美国化学委员会塑料产业部的副主席 Steve Russell 认为，法律法规单单针对吸管或者任何特定的产品发布禁令是不明智的，「过于关注个别产品，可能会忽视更为迫切的问题，例如垃圾管理。」他还表示：「对于吸管而言，目前最好的做法是让有需要的消费者自行索取，而不是企业主动提供给消费者。」

全部回复(13)
只看作者
正序查看 倒序查看
Listerian
沙发

这让我想到了国内的限塑令。。。问下大家，去超市买东西会顺便带上2毛钱的塑料袋嘛

3小时前
来自 iPhone SE
查看1条回复
丹家的虫子
板凳

挺好的

3小时前
来自 iPhone XS
shawnm80
地板
引用 @Listerian 的回复

这让我想到了国内的限塑令。。。问下大家，去超市买东西会顺便带上2毛钱的塑料袋嘛

外卖打包大多都是塑料袋，限塑令任重道远

3小时前
来自 iPhone XR
VGtwoSeconds
4 楼

星巴克做的不错啊，纸吸管是可行的，不过会增加成本。这就看金拱门怎样取舍了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
查看2条回复
晨曦Cxi
5 楼
引用 @VGtwoSeconds 的回复

星巴克做的不错啊，纸吸管是可行的，不过会增加成本。这就看金拱门怎样取舍了

对，现在星巴克已经换成纸习惯了，第一次喝的时候还有点不习惯

2小时前
来自 iPhone XS Max
chengcheng0307
6 楼

以前大家买菜用竹篮子不挺好的嘛，现在都是塑料袋，看着就来火

1小时前
来自 iPhone XS
MarcusKei
楼主
7 楼
引用 @Listerian 的回复

这让我想到了国内的限塑令。。。问下大家，去超市买东西会顺便带上2毛钱的塑料袋嘛

我会自己带上布袋或者非一次性购物袋，但偶尔忘带了还是会购买塑料袋
1小时前
来自 威锋网页版
isycool
8 楼
引用 @Listerian 的回复

这让我想到了国内的限塑令。。。问下大家，去超市买东西会顺便带上2毛钱的塑料袋嘛

回想当年的限塑令就是个笑话。当年劈天盖地的宣传。只有做到超市不提供（花钱买也没有）才能真正禁止。
1小时前
来自 威锋网页版
isycool
9 楼
引用 @晨曦Cxi 的回复

对，现在星巴克已经换成纸习惯了，第一次喝的时候还有点不习惯

我一直喝不习惯，因为它的盖子也换了，之前那个塑料管可以卡住，固定角度，喝起来很方便
1小时前
来自 威锋网页版
SUB_MIST
10 楼
你这宣传图的杯盖不也是塑料的吗哈哈
1小时前
来自 威锋网页版