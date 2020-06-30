Google Pixel 5 XL首曝光：后置指纹

乔纳森森森 发表于: 06-30 11:46:42
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谷歌旗下第一款5G手机来也。


Google Pixel 5 XL 刚刚在网上浮出水面，其疑似曝光的透明保护壳让我们对它的设计有所了解。

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外媒 Slashleaks 曝光了这些图片，图片显示 Google Pixel 5 XL 仍然具有后置式的指纹扫描仪。由于在机壳的背面切出了一个圆形，其位置与上一代产品（例如 Pixel 3 XL）相似。此外，Pixel 5 XL 似乎仍然带有 3.5mm 耳机插孔，这在高端细分市场中现在已经很少见了。需要指出的是，考虑到 Pixel 4 XL 已砍掉这一接口，Pixel 5 XL 回归的可能性不大。

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先前的报道指出，由于成本上升，最新的 Google Pixel 5 系列缺少旗舰芯片 Snapdragon 865，而转而使用 Snapdragon 765G。此外，由于持续的冠状病毒大流行，其发布周期（通常在 10 月左右）也可能已经推迟。


作为 Pixel 系列新成员，谷歌 Pixel 5 XL 将支持 5G 网络，是谷歌旗下第一款 5G 手机。

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海狼星星
沙发

又爱又恨的机

4小时前
来自 iPhone XS Max
查看1条回复
酱一酱
板凳
再也没有nexus时的感觉了。
4小时前
来自 威锋网页版
象牙山谢腾飞
地板

现在谁还买后置指纹

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
宅一生
4 楼
丑死了
3小时前
来自 威锋网页版
Listerian
5 楼
引用 @海狼星星 的回复

又爱又恨的机

确实，能用算法解决绝对不用硬件，但是软件一翻车就8行了

3小时前
来自 iPhone SE
ZHU爺
6 楼

教一众安卓厂商不能怎么做手机🤷🏻

1小时前
来自 iPhone 6S
手机锋友u6bglnf
7 楼

外观总要落后3年

29分钟前
来自 iPhone XS Max