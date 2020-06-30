Google Pixel 5 XL首曝光：后置指纹





Google Pixel 5 XL 刚刚在网上浮出水面，其疑似曝光的透明保护壳让我们对它的设计有所了解。





外媒 Slashleaks 曝光了这些图片，图片显示 Google Pixel 5 XL 仍然具有后置式的指纹扫描仪。由于在机壳的背面切出了一个圆形，其位置与上一代产品（例如 Pixel 3 XL）相似。此外，Pixel 5 XL 似乎仍然带有 3.5mm 耳机插孔，这在高端细分市场中现在已经很少见了。需要指出的是，考虑到 Pixel 4 XL 已砍掉这一接口，Pixel 5 XL 回归的可能性不大。





先前的报道指出，由于成本上升，最新的 Google Pixel 5 系列缺少旗舰芯片 Snapdragon 865，而转而使用 Snapdragon 765G。此外，由于持续的冠状病毒大流行，其发布周期（通常在 10 月左右）也可能已经推迟。





作为 Pixel 系列新成员，谷歌 Pixel 5 XL 将支持 5G 网络，是谷歌旗下第一款 5G 手机。