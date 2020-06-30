未通过苹果验证：京东方无缘iPhone 12首批OLED面板

苹果曾希望在 2020 年推出的某些 iPhone 型号中使用京东方的 OLED 面板，但由于生产问题，京东方不会成为新 iPhone 首批发货的供应商。根据 DigiTimes 的说法，京东方未能通过苹果对 OLED 屏幕的验证。





苹果计划在今年发布四款 OLED iPhone，尺寸分别为 5.4 英寸，6.1 英寸（x2）和 6.7 英寸。





三星将成为所有新 iPhone 的主要 OLED 面板供应商，而京东方和 LG Display 则正在为入门级 6.1 英寸‌ iPhone 型号开发 OLED 屏幕。京东方正在研究影响其制造的质量问题，并希望在 2020 年第四季度开始向苹果提供 OLED 面板。





LG Display 将采取行动，计划增加 6.1 英寸型号面板的出货量，将出货量从最初计划的 1800 万到 2300 万增加到 2300 万到 2500 万。三星预计将为 5.4 英寸‌ iPhone 出货 1800 万至 2000 万，为高端 6.1 英寸 ‌iPhone 出货 1600 万至 1800 万，为 6.7 英寸 ‌iPhone 出货 2200 万至 2400 万。





京东方的情况不会对苹果 2020 年 iPhone 的发布日期产生重大影响，因为苹果可以依靠三星和 LG。消息人士指出，京东方现在正试图通过结合其 B7 晶圆厂的前端工艺和 B11 生产线的后端工艺来提高生产率，并指出同样位于四川的 B7 晶圆厂于 2017 年开始量产。从那以后，它的生产率提高到了大约 70-80％。





如果京东方提高生产率的情况良好，到 2020 年它将向苹果交付约 200 万块 OLED 面板，这是最好的情况。





DigiTimes 的报告证实了 6 月初的消息，即京东方因无法通过 OLED 质量控制测试而未能为苹果 iPhone 12 交付第一批 OLED 面板。





编辑于 2020-06-30 11:18:51