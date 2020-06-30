macOS Big Sur的Safari支持Netflix 4K内容

乔纳森森森 发表于: 06-30 10:55:07
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当然，Mac也不能太旧。

在 iOS 14 和 macOS Big Sur 测试版中推出的 Safari 14，引入了 HDR 视频的支持，并允许 Netflix 用户首次观看 4K HDR 和杜比视界中的内容。

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正如 9to5Mac 所指出的那样，Netflix 长期以来一直提供 4K 内容，可以在其他平台（如 4K Apple TV）上观看，但是由于硬件限制，Mac 用户一直无法享用。


macOS Catalina 和更早版本中的 Safari 将 Netflix 内容限制为 1080p 分辨率，但使用 macOS Big Sur 系统后，Netflix 可以以 4K 格式工作了，并支持杜比视界和 HDR10 以获得更鲜艳的色彩。

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要在 Mac 上观看 4K HDR 内容，需要在 2018 年或之后推出的 Mac 上使用，因此使用较旧的 Mac 的话，在 Netflix 上将继续限制为 1080p 分辨率。


另外，tvOS 14 和 ‌iOS 14‌ 现在与 YouTube 的 VP9 编解码器兼容，用户可以在这些平台上观看 4K YouTube 内容，但是 ‌macOS Big Sur‌ 中的 Safari 14 尚不支持该编解码器。

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钥匙窜
沙发

手机上能4k奈菲么

5小时前
来自 iPhone XS
PP鸡
板凳
那看B站的4K呢
4小时前
来自 威锋网页版
泠刈紫微
地板

这玩意能访问吗？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
xianglz
4 楼

无缘了

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
王子宋
5 楼

5K屏幕终于有用处了

2小时前
来自 iPhone X
airenlsg
6 楼

我的16寸终于也可以看4k了

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
airenlsg
7 楼

不知道外接32寸显示器还能不能4k

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
elichi
8 楼

终于支持vp9了

1小时前
来自 iPhone XS Max
a2651011
9 楼

尼玛。油管终于可以4k了

47分钟前
来自 iPhone 6S Plus