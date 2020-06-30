macOS Big Sur的Safari支持Netflix 4K内容

在 iOS 14 和 macOS Big Sur 测试版中推出的 Safari 14，引入了 HDR 视频的支持，并允许 Netflix 用户首次观看 4K HDR 和杜比视界中的内容。





正如 9to5Mac 所指出的那样，Netflix 长期以来一直提供 4K 内容，可以在其他平台（如 4K Apple TV）上观看，但是由于硬件限制，Mac 用户一直无法享用。





macOS Catalina 和更早版本中的 Safari 将 Netflix 内容限制为 1080p 分辨率，但使用 macOS Big Sur 系统后，Netflix 可以以 4K 格式工作了，并支持杜比视界和 HDR10 以获得更鲜艳的色彩。





要在 Mac 上观看 4K HDR 内容，需要在 2018 年或之后推出的 Mac 上使用，因此使用较旧的 Mac 的话，在 Netflix 上将继续限制为 1080p 分辨率。





另外，tvOS 14 和 ‌iOS 14‌ 现在与 YouTube 的 VP9 编解码器兼容，用户可以在这些平台上观看 4K YouTube 内容，但是 ‌macOS Big Sur‌ 中的 Safari 14 尚不支持该编解码器。