Spotify将加入「实时歌词」功能 26个国家及地区支持

mfflremy 发表于: 06-30 10:58:43
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使用 Spotify 且帐号在港区的锋友可以期待了。

Spotify 作为全球使用人数最多的在线音乐流服务平台，在 Apple Music 的强力攻势下依然占据 35% 的市场份额，用户规模已经逼近 3 亿。在巨大的用户数下，其中一个呼声极高的功能「实时歌词」将确定在本周于拉丁美洲、亚洲部分国家以及印度铺开。

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中国大陆的用户对于「实时歌词」这一功能已经司空见惯，QQ音乐、酷狗音乐和网易云音乐等大陆在线音乐流服务平台早已推广此功能，它的好处是可以为用户带来更有乐趣和更沉浸式的音乐聆听体验，还可以跟唱歌曲。但 Spotify 截至去年只在泰国、越南、印尼和墨西哥等国家进行了测试，只有部分歌曲支持实时歌词功能，且由其它运营商提供。



根据 TechCrunch 报道，在当地时间今天 Spotify 将正式宣布「实时歌词」功能将在全球 26 个国家和地区上线，歌词内容由著名提供商 Musixmatch 提供。在正式添加此功能后，用户可以在「正在播放」（Now Playing）页面的底部点击开启。


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作为全球最大的音乐流服务平台， Spotify 加入的实时歌词功能非常有价值。这个功能的加入，有望让想要从 Spotify 转至 Apple Music 或 YouTube Music 的用户减少。



实时歌词功能将确定在美国东部时间周二早上 10 点正式上线。


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附 | 支持国家及地区：
阿根廷、巴西、哥伦比亚、智利、墨西哥、秘鲁、玻利维亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、印度、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、萨尔瓦多、乌拉圭、越南、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、台湾、新加坡、香港




编辑于 2020-06-30 11:10:09

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VenenoTiger
沙发

终于。。这样的话是不是也可以更新一下mac的spotify让touchbar显示歌词

4小时前
来自 iPhone XS
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mfflremy
楼主
板凳
引用 @VenenoTiger 的回复

终于。。这样的话是不是也可以更新一下mac的spotify让touchbar显示歌词

暂时就支持移动端

4小时前
来自 iPhone 8 Plus
stiven1009
地板

竟然忽略了中国市场，相信跟中国的音乐版权有很大关系，和本土的QQ 音乐，酷狗，等等比，自愧不如吧😄

4小时前
来自 iPhone X
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手机锋友7lcbjcl
4 楼

苹果自带的新歌少，而且没有歌词。更新慢，所以一直不喜欢用

4小时前
来自 iPhone XS Max
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gzlwh
5 楼

256Kkbps AAC ，所以串流平台中音質是最差的

4小时前
来自 iPhone 11
wade405
6 楼

竟然没有美国的

3小时前
来自 iPhone XS Max
VenenoTiger
7 楼
引用 @mfflremy 的回复

暂时就支持移动端

我的意思是以后

3小时前
来自 iPhone XS
Patrick_Wu_
8 楼
引用 @手机锋友7lcbjcl 的回复

苹果自带的新歌少，而且没有歌词。更新慢，所以一直不喜欢用

music有歌词呀，新歌少指的华语音乐哈，这个确实。
3小时前
来自 威锋网页版
mufengliin
9 楼
引用 @VenenoTiger 的回复

终于。。这样的话是不是也可以更新一下mac的spotify让touchbar显示歌词

mac装个非App Store版的lyricsX，有Touch Bar歌词
1小时前
来自 威锋网页版
vwdz163
10 楼

求问我美区下载的spotify听歌很卡，并且14天后无法使用怎么会事？已经将地区改为香港

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54分钟前
来自 iPhone SE
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