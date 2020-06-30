苹果公布「Apple Design Award」名单 八款应用和游戏获奖

苹果刚刚公布了八位获得 Apple Design Award 的应用和游戏开发者。









「每年，app 和游戏开发者都会展示他们非凡的技巧，我们也会对其中的佼佼者予以表彰，」Apple 全球开发者关系副总裁 Ron Okamoto 表示，「获得 Apple Design Award 是一项特殊而值得称赞的成就。以往的获奖者都创造了一些非常值得关注的 app 和游戏。」





今年获奖的八款应用和游戏既包括了照片编辑工具、iPad 手绘创意应用、CAD 绘图工具，还有诸如音乐电子游戏、解谜游戏、创意冒险游戏等，具体榜单如下：





▎照片和视频编辑应用：《Darkroom》

▎面向 iPad 的手绘动画创意应用：《Looom》

▎面向 iPad 的 CAD 工具应用：《Shapr 3D》

▎面向 iPad 的音乐工具应用：《StaffPad》

▎音乐专辑电子游戏：《Sayonara Wild Hearts》

▎冒险社交探索游戏：《光·遇》

▎独特的解谜游戏：《Song of Bloom》

▎反映生活的冒险游戏：《Where Cards Fall》