苹果高管：研究Apple Watch睡眠追踪功能超过五年

乔纳森森森 发表于: 06-30 10:28:50
来自 威锋网页版
1618
15
只看作者
洗手提醒功能也同样如此。

上周 WWDC 之后，苹果技术副总裁凯文·林奇接受了媒体的采访，并讨论了 watchOS 7 中 Apple Watch 新的睡眠跟踪和洗手功能。

image

林奇表示，尽管某些第三方应用提供了非常详细的睡眠分析，但苹果的睡眠跟踪是相当基本的，仅关注睡眠时间，运动障碍和心率。林奇表示这种简单性是一个有意的决定，并指出苹果公司进行了研究，发现额外的数据并不完全有用。


他举例说：“手臂的运动是一种输入，但这并不是大脑内部正在发生的事情的完整情景。”“我们觉得这不是苹果可以在这里增加睡眠价值的最佳方法。我们专注于过渡到床上时的情景，这更具实用性，并且可以使人们获得更好的夜间睡眠，然后可能是您的 REM 阶段自行分类的次要效果。”通过过去五年的研究，苹果最终确定了睡眠时间是当中最重要的指标。


与 Apple Watch 上的许多其它健康功能一样，“睡眠”应用仅提供积极的反馈。如果用户达到他们的睡眠目标，他们会收到积极的反馈，但是如果没有达到，手表将保持沉默。

image

他继续表示：“人们可能会担心入睡，而焦虑本身实际上会在入睡方面引起更多问题。” “许多人已经很清楚自己没有得到足够的睡眠，因此我们没有增加睡眠时间，但是我们会积极地肯定您何时实现了目标。”


至于 watchOS 7 中的洗手提醒，林奇表示该功能是“多年工作”的结果。该功能通过提供带触觉反馈的倒计时功能，鼓励用户洗手 20 秒。如果用户选择加入这一功能，则在检测到洗手声时会自动激活该功能。

全部回复(15)
只看作者
正序查看 倒序查看
sjzyy985
沙发

昨天刚卖了，坐等6代上市

5小时前
来自 iPhone X
查看4条回复
sjzyy985
板凳

电池瓶颈能有突破就好了

5小时前
来自 iPhone X
查看5条回复
招个阿姨打毛衣
地板
引用 @sjzyy985 的回复

昨天刚卖了，坐等6代上市

我就不一样了 等六代出了 我再卖五代

5小时前
来自 iPhone XS Max
poilkk
4 楼
引用 @sjzyy985 的回复

电池瓶颈能有突破就好了

那需要等电池技术突破
5小时前
来自 威锋网页版
sjzyy985
5 楼
引用 @招个阿姨打毛衣 的回复

我就不一样了 等六代出了 我再卖五代

正好挂闲鱼有人3200要，那我还不赶紧卖了；买的也是二手的刚买了20天，2800买的，3200卖了。

5小时前
来自 iPhone X
招个阿姨打毛衣
6 楼
引用 @sjzyy985 的回复

正好挂闲鱼有人3200要，那我还不赶紧卖了；买的也是二手的刚买了20天，2800买的，3200卖了。

你这可以呀 哈哈哈哈哈

5小时前
来自 iPhone XS Max
sjzyy985
7 楼
引用 @招个阿姨打毛衣 的回复

你这可以呀 哈哈哈哈哈

2月买的，机器是2月6激活的，我用到6月底，一直在闲鱼挂着也没打算要出手，没想到有人出价3209要买，而且是面交。那我还不赶紧出手还等什么，哈哈

5小时前
来自 iPhone X
Kiros_8
8 楼
引用 @sjzyy985 的回复

电池瓶颈能有突破就好了

感觉今年的6电池可能会有进步，watch os7的force touch被取消了。屏幕的压力层就没了，屏幕能薄那么一丢丢，可能能增加一点电池。
5小时前
来自 威锋网页版
sjzyy985
9 楼
引用 @Kiros_8 的回复
感觉今年的6电池可能会有进步，watch os7的force touch被取消了。屏幕的压力层就没了，屏幕能薄那么一丢丢，可能能增加一点电池。

期待6代，电池如果能用五天就开心了，要求不高

5小时前
来自 iPhone X
卑鄙的o我
10 楼
都是一些增加功耗影响续航的功能，把续航这个最大的痛点解决才是首要任务！
4小时前
来自 威锋网页版