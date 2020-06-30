早高FENG：欧洲硬件奖2020公布/戴森创始人称不后悔造车

▎欧洲硬件奖 2020 公布





近日欧洲硬件奖公布，涵盖几乎所有 PC 硬件领域，其中在 CPU 处理器方面，AMD 可以说是大获全胜。AMD 横扫拿下所有奖项，包括皇冠级别的年度最佳产品、最佳新技术。最佳产品：AMD 三代桌面锐龙处理器，最佳新技术：AMD 锐龙小芯片设计，最佳处理器：AMD 锐龙9 3950X，最佳游戏处理器：AMD 锐龙5 3600，最佳超频处理器：AMD 锐龙3 3300X。另外，基于 AMD 锐龙 4000H 处理器的华硕 ROG 幻14 游戏本还被评为最佳游戏本。





▎戴森创始人称不后悔造车





澎湃新闻消息，近日戴森公司创始人詹姆斯·戴森表示，“终止电动汽车项目是戴森目前为止做出的最困难的决定之一。在这个项目上，投入了数百位戴森工程师、科学家和设计师的精力和心血，在共同努力下我们也打造出了一辆外形优美、蕴含高科技且不会产生污染尾气的汽车，它能提供极致愉悦的驾驶体验。”他还表示，戴森在中国投入巨大，供应链中有大约 35%都布局在这里，并且未来也会一直维持其重要地位。戴森还在中国建立了科研中心来确保我们能真正了解中国用户的想法。





▎一加Nord 真机谍照曝光





众所周知一加将会迎来一款更加实惠的新机，这款产品可能就是传闻中的一加Nord，近日有国外博主首次晒出了疑似真机。据国外数码博主@TechDroider 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，这款新机目前还没有确切的名称，不过普遍认同的说法是命名为一加Z 或是一加Nord，将采用与此前风格外观不同的外观设计，后置四摄相机模组，将提供蓝色、红色和青色三种配色，整体风格偏青春时尚，与此前所爆料的定位相符。全新的一加新机有望在 7 月份在印度和欧洲地区首发。





▎Galaxy Fold Lite 渲染图首曝





据外媒报道，三星正在开发一款折叠屏手机廉价版，暂命名为 Galaxy Fold Lite，售价为 100 万韩元（约合人民币 5900 元），价格连 Galaxy Fold 的一半都不到。为了降低成本，三星放弃了 Galaxy Z Flip 上使用的超薄柔性玻璃，而是使用了塑料屏，其屏幕尺寸可能小于 7.3 英寸。Phone Arena 据此绘制了 Galaxy Fold Lite 渲染图，正面造型与 Galaxy Fold 区别不大，二者同样是斜刘海设计，折叠方案如出一辙。



