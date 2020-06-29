运行A12Z的Mac mini跑分曝光：究竟是什么水平？

尽管苹果新的“开发人员过渡套件”的条款禁止开发人员在带有 A12Z 芯片的改良版 Mac mini 上运行跑分测试，但已经有跑分结果似乎已经开始浮出水面。





到目前为止已上传的 Geekbench 跑分表明，基于 A12Z 的 Mac mini 的平均单核和多核分数分别为 811 和 2781。 需要注意的是，Geekbench 运行在苹果的编译层 Rosetta 2 中，因此预计会对性能产生影响。 苹果似乎也将 Mac mini 中的 A12Z 芯片主频略微降低至 2.4GHz，而最新的搭载 A12Z 的 iPad Pro 机型则接近 2.5GHz。





还值得注意的是，Rosetta 2 似乎仅使用了 A12Z 芯片的四个“性能”内核，而不使用其四个“能效”内核。





相比之下，配备 A12Z 芯片的 iPad Pro 机型的单核和多核平均得分分别为 1,118 和 4,625。 当然，这是基于 ARM 架构的本机性能。





对于这个跑分，目前我们只能粗略看看。