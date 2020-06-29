运行A12Z的Mac mini跑分曝光：究竟是什么水平？

乔纳森森森 发表于: 06-30 00:01:16
来自 威锋网页版
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结果仅供参考。

尽管苹果新的“开发人员过渡套件”的条款禁止开发人员在带有 A12Z 芯片的改良版 Mac mini 上运行跑分测试，但已经有跑分结果似乎已经开始浮出水面。

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到目前为止已上传的 Geekbench 跑分表明，基于 A12Z 的 Mac mini 的平均单核和多核分数分别为 811 和 2781。 需要注意的是，Geekbench 运行在苹果的编译层 Rosetta 2 中，因此预计会对性能产生影响。 苹果似乎也将 Mac mini 中的 A12Z 芯片主频略微降低至 2.4GHz，而最新的搭载 A12Z 的 iPad Pro 机型则接近 2.5GHz。


还值得注意的是，Rosetta 2 似乎仅使用了 A12Z 芯片的四个“性能”内核，而不使用其四个“能效”内核。

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相比之下，配备 A12Z 芯片的 iPad Pro 机型的单核和多核平均得分分别为 1,118 和 4,625。 当然，这是基于 ARM 架构的本机性能。


对于这个跑分，目前我们只能粗略看看。

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泠刈紫微
沙发

也没说内存频率多少的

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
ZHU爺
板凳

大可放心苹果不会做出像surfaceprox这种电子🌶️机的

7小时前
来自 iPhone 6S
souldragon70
地板

A12Z Mac第一版的开发版还没有做好优化，比不过iPad Pro是意料中的，现在要拿intel的Mac做比较有意义一些。正式版优化以后，接下来的A14X的Mac和iPad Pro的对比结果就会一样强大。

6小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
薛之谦1
4 楼

😂

6小时前
来自 iPhone XR
crazyvest
5 楼

我估计连ps抖跑不了。只支持移动版ps吧

6小时前
来自 iPhone 6S Plus
stay891102
6 楼
可以刷IOS？
6小时前
来自 威锋网页版
任e逍遥
7 楼

差不多相当于i5-2500K的水平了，如果跑ARM原声软件估计会更强一些，很期待年底A14X的版本。

5小时前
来自 iPhone 11 Pro
黑猫的野望
8 楼

这个是Rosetta模拟x86平台的分数，但模拟器性能损耗那么大，都已经比八代低压i5高出一大截了。至于原生的ARM分数直接参考iPad Pro的A12Z GB5分数就行。

3小时前
来自 iPhone 11 Pro
ssyzs
9 楼

虽然苹果才刚开始做，但效率居然也有一半以上，已经很不错了，想当年6w赛扬教835做人惨不忍睹，这次还是很可观的

3小时前
来自 iPhone 7 Plus