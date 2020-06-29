部分开发者已经收到了配备A12Z芯片的定制Mac mini

作为上周 WWDC 的一部分，苹果宣布将从今年晚些时候开始改用自家的 Mac 定制处理器。 作为此过渡的一部分，苹果允许开发人员申请具有 A12Z 芯片和 16GB RAM 的改良版 Mac mini，以在基于 ARM 架构的 Mac 上进行开发和测试其应用程序。





据外媒报道，一些开发人员现在开始陆续收到这款特别的 Mac mini 了，该 Mac mini 被正式称为“开发人员过渡套件”。





苹果承诺其配备定制芯片的 Mac 将具有业界领先的性能。苹果表示，计划在今年年底之前交付第一台带有定制芯片的 Mac，并在大约两年内完成整个产品线的过渡。





未来几年苹果将继续支持和发布适用于 Intel Mac 的新版本 macOS，并且它还确认在此期间仍在开发一些基于 Intel 的新 Mac。





苹果在 WWDC 演讲中演示了一台运行 A12Z 处理器的 Mac，它似乎在 Adobe Lightroom、Photoshop 以及自家的专业应用（如 Final Cut Pro X）中表现良好。