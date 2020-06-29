部分开发者已经收到了配备A12Z芯片的定制Mac mini

乔纳森森森 发表于: 06-29 20:57:56
来自 威锋网页版
3776
16
只看作者
看看开发者测试后的反馈吧。

作为上周 WWDC 的一部分，苹果宣布将从今年晚些时候开始改用自家的 Mac 定制处理器。 作为此过渡的一部分，苹果允许开发人员申请具有 A12Z 芯片和 16GB RAM 的改良版 Mac mini，以在基于 ARM 架构的 Mac 上进行开发和测试其应用程序。

image

据外媒报道，一些开发人员现在开始陆续收到这款特别的 Mac mini 了，该 Mac mini 被正式称为“开发人员过渡套件”。


苹果承诺其配备定制芯片的 Mac 将具有业界领先的性能。苹果表示，计划在今年年底之前交付第一台带有定制芯片的 Mac，并在大约两年内完成整个产品线的过渡。

image

未来几年苹果将继续支持和发布适用于 Intel Mac 的新版本 macOS，并且它还确认在此期间仍在开发一些基于 Intel 的新 Mac。


苹果在 WWDC 演讲中演示了一台运行 A12Z 处理器的 Mac，它似乎在 Adobe Lightroom、Photoshop 以及自家的专业应用（如 Final Cut Pro X）中表现良好。

全部回复(16)
只看作者
正序查看 倒序查看
泠刈紫微
沙发

有协议，不能对外公布跑分，不得拆机，等，看看老外的素质，是不是会偷跑，拭目以待。

昨天 21:03
来自 iPhone 11 Pro
查看1条回复
宅一生
板凳
我怎么没收到？
昨天 21:05
来自 威锋网页版
查看5条回复
lol1314
地板
收到的试试装别的系统玩玩。
昨天 21:19
来自 威锋网页版
VenenoTiger
4 楼
引用 @宅一生 的回复
我怎么没收到？

你先做几个比较出名的软件他就会考虑你了 连开发者都不是想什么呢

昨天 21:39
来自 iPhone XS
一网住情深
5 楼
中国开发者收到了吗？
昨天 21:46
来自 威锋网页版
服务俄不符合
6 楼

哪有华为的芯片牛逼 先有华为后有天

昨天 22:07
来自 iPhone 6S Plus
Dragon龍
7 楼
引用 @VenenoTiger 的回复

你先做几个比较出名的软件他就会考虑你了 连开发者都不是想什么呢

500USD自行申请
昨天 22:30
来自 威锋网页版
WeFeng终结者
8 楼

先说结论：基于ARM开发的苹果自研芯片就是香，只要不用Windows，macOS稳稳的！尽管现在依然有人不服，还是那句老话：官宣嫌人丑，上市舔成狗。历代iPhone如此，这次Mac大转换也不例外！苹果受制于英特尔挤牙膏好多年，也该自立自强了！

昨天 22:30
来自 iPhone 6S Plus
查看1条回复
VenenoTiger
9 楼
引用 @Dragon龍 的回复
500USD自行申请

是啊 但是你得是有成绩的开发者才有可能啊 你以为不管是谁随便交个钱就能收到么

昨天 22:45
来自 iPhone XS
华铭Sean
10 楼
引用 @泠刈紫微 的回复

有协议，不能对外公布跑分，不得拆机，等，看看老外的素质，是不是会偷跑，拭目以待。

那说不准，好奇心驱使可能会跑一次

昨天 22:46
来自 iPhone 6S