高端iPhone 12或新增120/240 fps的4K视频拍摄

YouTube 频道 EverythingApplePro 和爆料者 Max Weinbach 纷纷表示，“iPhone 12”可能会新增两种新的拍摄模式。





具体来说，新的模式据说支持 120fps 和 240fps 的 4K 视频拍摄，这两个模式只属于高端的“iPhone 12‌ Pro”和“iPhone 12‌ Pro Max”。





据报道，Weinbach 在 iOS 14 的开发人员版本中的相机应用中，并找到了有关新视频模式的参考。





消息人士随后证实，苹果内部正在为即将推出的 iPhone 测试这些新的相机模式，并且它们很可能会在今年即将推出的产品阵容中专供给高端机型。





据悉，新的 4K 拍摄模式可能与 A14 芯片有关。当前的 iPhone 仅限于 60fps 的 4K 和 240fps 的 1080p 拍摄。





如无意外今年的 iPhone 阵容将会继续增强相机实力，高端机型可能会配备 iPad Pro 中出现的 LiDAR 扫描仪。