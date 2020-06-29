高端iPhone 12或新增120/240 fps的4K视频拍摄

乔纳森森森 发表于: 06-29 20:37:14
来自 威锋网页版
3078
14
只看作者
这一拍摄模式可能和A14有关。

YouTube 频道 EverythingApplePro 和爆料者 Max Weinbach 纷纷表示，“iPhone 12”可能会新增两种新的拍摄模式。

image

具体来说，新的模式据说支持 120fps 和 240fps 的 4K 视频拍摄，这两个模式只属于高端的“iPhone 12‌ Pro”和“iPhone 12‌ Pro Max”。


据报道，Weinbach 在 iOS 14 的开发人员版本中的相机应用中，并找到了有关新视频模式的参考。

image

消息人士随后证实，苹果内部正在为即将推出的 iPhone 测试这些新的相机模式，并且它们很可能会在今年即将推出的产品阵容中专供给高端机型。


据悉，新的 4K 拍摄模式可能与 A14 芯片有关。当前的 iPhone 仅限于 60fps 的 4K 和 240fps 的 1080p  拍摄。


如无意外今年的 iPhone 阵容将会继续增强相机实力，高端机型可能会配备 iPad Pro 中出现的 LiDAR 扫描仪。

全部回复(14)
只看作者
正序查看 倒序查看
爱无所谓
沙发

期待出高科技。。

昨天 20:47
来自 iPhone XS Max
lol1314
板凳
期待iphone加入铅笔✏️，黑科技迈进一步
昨天 21:08
来自 威锋网页版
害羞的小天使
地板

其实比起这些，我真的更期待刘海消失，哪怕下一代跟着一代硬件配置完全一样只是砍了刘海我也会买的

昨天 21:09
来自 iPhone XS
查看1条回复
qqssqs
4 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

其实比起这些，我真的更期待刘海消失，哪怕下一代跟着一代硬件配置完全一样只是砍了刘海我也会买的

是啊，无刘海，无刘海

昨天 21:23
来自 iPhone 7
parl
5 楼

内存够用么。特么的ios13。其他系统数据占用108G 有点扛不住啊

昨天 21:36
来自 iPhone XS Max
VenenoTiger
6 楼

这第一张渲染图蓝色系列有点好看啊

昨天 21:40
来自 iPhone XS
ZHU爺
7 楼

这比牺牲稳定性换来的8k 30fps实用多了

昨天 21:52
来自 iPhone 6S
查看1条回复
souldragon70
8 楼

1080p 240fps升级到4K 240fps，顺应vlog潮流，华为手机使用了专用视频镜头，Apple的开发特点估计会增强主摄像头，iPhone12有望看到2000万像素以上的镜头升级。

昨天 22:19
来自 iPhone 11 Pro Max
查看2条回复
kelude008
9 楼
引用 @souldragon70 的回复

1080p 240fps升级到4K 240fps，顺应vlog潮流，华为手机使用了专用视频镜头，Apple的开发特点估计会增强主摄像头，iPhone12有望看到2000万像素以上的镜头升级。

猾猥那垃圾录像别提了
昨天 22:57
来自 威锋网页版
souldragon70
10 楼
引用 @kelude008 的回复
猾猥那垃圾录像别提了

还好吧，我用iPhone 11 Pro Max的慢动作和延时视频效果都还不错。

昨天 23:05
来自 iPhone 11 Pro Max