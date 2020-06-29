三星发布QT67系列OLED电视：韩国一级能效

三星最近在韩国发布了其 QT67 系列 QLED 电视。新电视具有一级能效等级，这也是三星首次推出具有这种级别的 QLED 电视。





三星 QT67 QLED 电视系列有 6 种尺寸。从 42 英寸开始，您可以选择最大的 85 英寸版本，也可以选择 50 英寸、55 英寸、65 英寸和 75 英寸版本。最小的版本售价为 99 万韩元（约合 5838 元），而最大的版本售价为 549 万韩元（约合 32379 元）。





新的 QLED 电视阵容可提供出色的图像质量，它们达到了韩国最高的能效等级。其 QLED 面板能够再现 100％的色彩，并提供 Quantum HDR 标准。此外，这台新电视的早期购买者还将有资格从韩国能源管理公司获得最高 30 万韩元（约 1769 元），约 10％的返现。





当客户购买 55 英寸及更大版本的 QT67 系列 QLED 电视时，返现金额将增加至 60 万韩元（约合 3538 元）。三星在 2020 年上半年的 QLED 电视销量跃升了 50％以上，这表明该公司致力于 QLED 产品线，即使在困难时期，该产品线仍获得了巨大的成功。